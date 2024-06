Toni Kroos übt scharfe Kritik

IMAGO/Markus Ulmer

Toni Kroos steht mit der Nationalmannschaft im Achtelfinale der Fußball-EM

Nach dem Gala-Auftakt zum Auftakt der Fußball-EM gegen Schottland hat die deutsche Nationalmannschaft in den restlichen beiden Vorrundenspielen nur bedingt überzeugt. Mittelfeld-Regisseur Toni Kroos empfindet die aktuelle Berichterstattung rund um das DFB-Team dennoch als viel zu kritisch.

"Es ist sehr oft schwarz-weiß, es ist zwischen Fallhöhen einbauen und es so machen, dass es möglich ist, beim nächsten Mal Europameister zu sein", sagte der Weltmeister von 2014 in seinem Podcast "Einfach mal Luppen".

Noch vor dem EM-Start hätte kaum jemand der deutschen Mannschaft einen positiven Turnierverlauf zugetraut. Besonders nach den Testspiel-Niederlagen gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) seien alle "froh gewesen, dass die EM in Deutschland stattfindet, weil wir sonst nicht an der EM hätten teilnehmen können, weil wir uns nicht qualifiziert hätten. Es war klar: Wir dürfen mitspielen, aber wir fliegen auf jeden Fall in der Gruppe raus", gab Kroos die Stimmungslage wider.

"Dann geht das Turnier gut los, und dann sind wir natürlich nach dem ersten Spiel Europameister. Und wenn nicht in jedem Spiel ein 5:1 passiert, geht die Euphorie wieder runter", kritisierte der 34-Jährige den Wankelmut der Medien.

Fußball-EM 2024: Toni Kroos lobt die deutschen Fans

Nach dem Traumstart gegen Schottland (5:1) hatten die DFB-Stars auf dem Weg ins Achtelfinale gegen Ungarn (2:0) und die Schweiz (1:1) wenig Lorbeeren gesammelt. Kroos hatte sich unmittelbar nach dem Gruppenfinale gegen die Eidgenossen im Zuge der TV-Übertragung selbst sehr kritischen Fragen stellen müssen.

In der Runde der letzten 16 Mannschaften wartet am Samstag (21:00 Uhr) nun Dänemark auf die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Mit der allgemeinen Stimmung im Land zeigte sich Kroos derweil sehr zufrieden. Die Fans hätten mit der schwarz-weißen Sicht auf die Nationalmannschaft wenig zu tun. "Da reden wir nur von der Berichterstattung, nicht von den Fans. Ich habe das Gefühl, die sind am Feiern, happy und träumen", sagte Kroos.