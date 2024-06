Ex-Weltmeister: "Dänemark ist machbar, aber..."

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Wiegan

Bundestrainer Julian Nagelsmann (M.) trifft am Samstag mit Deutschland auf Dänemark

Am Samstagabend wird es für die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der Heim-EM so richtig Ernst. In Dortmund geht es ab 21:00 Uhr ins Achtelfinale gegen Dänemark, das sich denkbar knapp das Ticket für die K.o.-Phase gesichert hatte. Ex-Weltmeister Andreas Möller warnte trotzdem vor den Dänen und spricht dabei aus eigener Erfahrung.

Bestens informiert erinnerte der 56-Jährige in seiner "kicker"-Kolumne daran, dass Deutschland bei Welt- und Europameisterschaft gegen Dänemark eine allenfalls mäßige Bilanz vorweisen kann. Zwei Siege stehen zwei Niederlagen gegenüber.

Unvergessen ist dabei natürlich die Finalpleite 1992 in Göteborg, als Danish Dynamite als Nachrücker-Team sensationell nach einem 2:0-Erfolg über Deutschland den EM-Titel holte. Möller saß in dieser Partie 90 Minuten lang auf der Bank, erinnerte sich aber trotzdem noch gut an den besagten Abend.

"Es ist eine der großen Sensationen in der EM-Geschichte, hatten sich doch die Dänen sportlich gar nicht für die Endrunde qualifiziert. Sie waren nachgerückt, nachdem die UEFA zehn Tage vor dem EM-Start am 10. Juni 1992 Jugoslawien von der Endrunde ausgeschlossen hatte. 'We are red, we are white, we are Danish dynamite', jubelten die Dänen nach dem Triumph über unser Nationalteam", so der einstige Starspieler von Eintracht Frankfurt, dem BVB und dem FC Schalke 04.

Möller mit dem EM-Turnierbaum zufrieden

Möller sieht das DFB-Team am Samstagabend zwar mit großen Chancen auf das Weiterkommen und in der Favoritenrolle, warnte allerdings: "Die Aufgabe gegen Dänemark ist machbar, aber natürlich muss unsere Mannschaft dafür an die Leistungsgrenze gehen."

Mit dem Turnierbaum zeigte sich der 85-malige Nationalspieler derweil zufrieden: "Obwohl die Engländer nach der Gruppenphase sehr stark in der Kritik stehen, ist es nach meinem Gefühl gut, dass wir jetzt (noch) nicht auf sie treffen. Denn bei der Qualität, die in diesem Team steckt, kann zu jeder Zeit der Knoten platzen. Ich meine, dass Dänemark unserer Mannschaft eher liegen sollte."