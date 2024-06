Top-Talent von Bayer Leverkusen vor dem Abschied

IMAGO/nordphoto GmbH / Kröger

Iker Bravo im Sommer 2022 im Trainingslager von Bayer Leverkusen

Doublesieger Bayer Leverkusen stellt seinen Kader für die kommende Spielzeit auf. Klar ist: Nach der Fabel-Saison sind die Erwartungen weitaus größer, der Platz für Talente womöglich geringer. Einen Youngster zieht es daher nun offenbar dauerhaft weg.

Das spanische Top-Talent Iker Bravo steht vor einem endgültigen Abschied von Bayer Leverkusen. Nach "Bild"-Angaben befindet sich der deutsche Meister in konkreten Verhandlungen mit dem italienischen Erstligisten Udinese Calcio.

Auch die spanische "AS" schreibt über einen möglicherweise bevorstehenden Transfer zum Serie-A-Klub. Bravo sei von der Perspektive bei den Italienern am meistern überzeugt, heißt es.

Interesse am 19-Jährigen soll auch aus der Bundesliga bestanden haben. So sei Union Berlin auf den Mittelstürmer aufmerksam geworden. Zudem haben sich dem Bericht zufolge Stade Rennes und die AS Monaco aus Frankreich sowie Udineses Liga-Konkurrent FC Turin gemeldet.

Der Youngster hatte erst kürzlich in einem "AS"-Interview offen über einen Abschied von Bayer Leverkusen im Sommer gesprochen. Am Rhein besitzt er noch einen Vertrag bis 2025.

Bravo konnte sich bei Bayer Leverkusen nicht durchsetzen

"Man muss eine Entscheidung treffen. Ich glaube aber nicht, dass meine Zukunft in Leverkusen liegt, weil ich dort schon zwei Jahre lang nicht mehr war", so der Spanier, der in den vergangenen Spielzeiten an Real Madrid ausgeliehen war. Dort spielte er sowohl in der zweiten Mannschaft als auch in der U19. Die Kaufoption in Höhe von angeblich zehn Millionen Euro ließen die Königlichen aber verstreichen.

Zunächst konzentriert sich Bravo aber ohnehin auf die U19-Europameisterschaft mit Spanien in Nordirland. Dort treffen die Iberer in der Gruppenphase auf Frankreich, Dänemark und die Türkei. "Für mich ist es das Größte mit der Nationalmannschaft zu spielen", so der Stürmer zuletzt.

Bei Bayer Leverkusen kam Bravo bislang erst zu zwei Profi-Einsätzen, in der Saison 2021/22, als er im DFB-Pokal sowie in der Bundesliga debütierte.