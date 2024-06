Im Bayern-Neuzugang "steckt ein kleiner Arjen Robben"

IMAGO/Noe Llamas / SPP

Nestory Irankunda spielt ab Sommer für den FC Bayern

Trotz zahlreicher Gerüchte um weitere Transfers hat der FC Bayern für die neue Saison erst zwei Neuzugänge bestätigt: Außenstürmer Nestory Irankunda von Adelaide United und Hiroki Ito vom VfB Stuttgart. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sport.de eine exklusive Einschätzung gegeben, wie das Duo dem Bundesliga-Dritten der vergangenen Saison helfen kann.

"Beide Neuzugänge sind interessant", ordnet Lothar Matthäus gegenüber sport.de die bisherigen Transfers des FC Bayern ein. In Nestory Irankunda wurde frühzeitig ein neuer Flügelstürmer als Perspektivspieler in den Kader geholt, der sich zunächst in der zweiten Mannschaft beweisen soll. Vom VfB Stuttgart wurde Innenverteidiger Hiroki Ito mithilfe einer Ausstiegsklausel für bis zu 30 Millionen Euro verpflichtet.

Vor allem der Japaner kann für den Rekordmeister wertvoll sein, so Matthäus: "Ito ist für mich einer der zuverlässigsten Innenverteidiger der Bundesliga. Beim VfB Stuttgart stand er vielleicht nicht so im Rampenlicht. Ich habe ihn oft live gesehen: Sehr sicher, sehr zuverlässig, er spielt mit einer großen Ruhe."

Vorerst stehen beim FC Bayern nun fünf Innenverteidiger mit Stammplatzansprüchen im Kader. "Man wird jetzt versuchen müssen, einen Spieler aus der zahlenmäßig gut besetzten Innenverteidigung abzugeben", schätzt der 63-Jährige ein. "Der Kader ist ja in der Rückrunde vergrößert worden. Ich gehe davon aus, dass einige Spieler den FC Bayern verlassen werden."

Matthäus über Bayern-Neuzugang: "Das riecht nach einer Verstärkung"

Den australischen Außenstürmer Nestory Irankunda habe Matthäus "bisher nicht so einschätzen" können. Aber: "Ich habe jetzt einige Highlights von ihm gesehen, da steckt ein kleiner Arjen Robben dahinter, würde ich sagen." Bei den Münchnern ist der Angreifer vorerst bei den Amateuren eingeplant, die das Training bereits aufgenommen haben. Mit der Regionalliga-Mannschaft reist er auch ins Trainingslager.

Der 18-Jährige sei ein Spieler, "der Geschwindigkeit hat, der technische Qualität hat, der Abschlussstärke hat", so Matthäus: "Was ich gesehen habe: Klare Abschlüsse, klare Dribblings. Das riecht nach einer Verstärkung für den FC Bayern."

Der Kader der Bayern werde sich im Sommer wohl noch weiter verändern. "Gerade auf links oder rechts hat man genügend Spieler. Hier wird sich namentlich auch bei den Abgängen sicher etwas tun."