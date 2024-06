Hamann traut "unheimlich starken" Österreichern den Titel zu

IMAGO/IPA/ABACA

Didi Hamann traut Österreich den EM-Titel durchaus zu

Dass die österreichische Fußball-Nationalmannschaft die Todesgruppe D bei der EM als Tabellenerster überstehen würde, hätte wohl kaum ein Experte für möglich gehalten. Die Mannschaft von Ralf Rangnick überzeugte in der Gruppenphase auf ganzer Linie und schlug sogar die Niederlande. Ex-Profi Didi Hamann traut der Alpenrepublik daher sogar den Titel zu.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler sagte in der "Sky"-Sendung "Triple - der Schüttflix Fußballtalk", dass auf ihn zwar Portugal und Spanien den stärksten Eindruck gemacht hätten, aber man auch das ÖFB-Team nicht unterschätzen dürfe. "Die Österreicher muss erst mal einer schlagen", so der TV-Experte.

Die Mannschaft von Ralf Rangnick sei "unheimlich laufstark, kampfstark", erklärte der 50-Jährige: "Man sieht einfach, dass da eine Einheit auf dem Platz steht." Die Absage des Teamchefs an den FC Bayern, der Rangnick gerne als Nachfolger von Thomas Tuchel an die Säbener Straße geholt hätte, habe bei den Spielern "vielleicht noch mal das letzte bisschen freigesetzt".

Rangnick-Absage an FC Bayern hat "Nation zusammengeschweißt"

Das Bekenntnis des langjährigen Fußball-Funktionärs habe "die Mannschaft und die ganze Nation noch mal zusammengeschweißt", vermutet Hamann. Österreich hatte das EM-Auftaktspiel in Düsseldorf unglücklich mit 0:1 gegen Top-Favorit Frankreich verloren.

Mit dem 3:1-Sieg gegen Polen und dem überzeugenden Auftritt beim 3:2-Erfolg gegen die Niederlande in Berlin bekräftigte die Alpenrepublik ihren Status als Geheimfavorit bei der Europameisterschaft. Im Achtelfinale geht es für die ÖFB-Auswahl am Dienstag (21:00 Uhr/MagentaTV) in Leipzig gegen die Türkei.

Im Viertelfinale könnte es dann zum erneuten Aufeinandertreffen mit Oranje kommen. Die Elftal müsste für eine Revanche im Berliner Olympiastadion aber erst einmal die Rumänen im Achtelfinale aus dem Weg räumen.