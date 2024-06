Das ist die KI-Prognose für Schweiz vs. Italien

IMAGO/Maciej Rogowski

Die Schweiz trifft im EM-Achtelfinale auf Italien

Mit der Paarung Schweiz gegen Italien beginnt bei der Fußball-EM 2024 am Samstag die K.o.-Phase. Ab jetzt heißt es: Siegen oder Fliegen! Wie geht das Duell aus? Die Prognose liefert eine KI, die wir nach der Vorrunde befragt haben.

Prognose der KI:

Das Achtelfinale zwischen Italien und der Schweiz verspricht ein spannendes und intensives Duell zu werden, bei dem ich einen knappen 2:1-Sieg für Italien erwarte.

Italien geht als leichter Favorit in dieses Spiel. Als amtierender Europameister und viermaliger Weltmeister verfügt Italien über eine beachtliche Turniererfahrung. Bei Europameisterschaften haben sie prozentual gesehen die wenigsten Niederlagen aller Nationen erlitten (nur 13% ihrer EM-Spiele verloren) und sind bekannt für ihre starke Defensive (durchschnittlich nur 0,7 Gegentore pro EM-Spiel).

Die direkte Bilanz zwischen beiden Teams spricht ebenfalls deutlich für Italien. In 61 Länderspielen konnte die Schweiz nur achtmal gewinnen, während Italien 29 Siege verbuchen konnte. Diese historische Dominanz könnte Italien einen psychologischen Vorteil verschaffen.

Dennoch hat die Schweiz in der Gruppenphase dieser EM überzeugt. Mit einem starken 3:1-Sieg gegen Ungarn, einem hart erkämpften 1:1 gegen Schottland und einem respektablen 1:1 gegen Deutschland haben die Eidgenossen bewiesen, dass sie gegen verschiedene Spielstile bestehen können. Spieler wie Xhaka, Shaqiri und Embolo haben gezeigt, dass sie in der Lage sind, auch gegen starke Defensiven Tore zu erzielen.

Italien hingegen startete mit einem knappen 2:1-Sieg gegen Albanien, zeigte dann Schwächen im 0:1 gegen Spanien, bevor es sich mit einem 1:1 gegen Kroatien für das Achtelfinale qualifizierte. Obwohl die Azzurri in der Gruppenphase nicht immer überzeugten, insbesondere in der Offensive, ist zu erwarten, dass sie als erfahrene Turniermannschaft im K.O.-Spiel eine Leistungssteigerung zeigen werden.

In einem K.O.-Spiel werden taktische Überlegungen und mentale Stärke eine entscheidende Rolle spielen. Italiens Fähigkeit, sich taktisch anzupassen und in entscheidenden Momenten Leistung abzurufen, könnte den Ausschlag geben. Ihre traditionell starke Defensive wird es der Schweiz schwer machen, Torchancen zu kreieren.

Fußball-EM 2024: Underdogstatus als Vorteil

Die Schweiz hat jedoch bewiesen, dass sie ein unangenehmer Gegner sein kann und über das Potenzial verfügt, für eine Überraschung zu sorgen. Ihre konstanteren Leistungen in der Gruppenphase und der mögliche Underdogstatus könnten zusätzliche Motivation liefern.

Letztendlich erwarte ich, dass Italiens Erfahrung, ihre historische Überlegenheit gegen die Schweiz und ihre Qualität als Turniermannschaft den Ausschlag geben werden. Es wird ein enges Spiel sein, in dem Italien wahrscheinlich früh in Führung gehen wird. Die Schweiz wird alles versuchen, um auszugleichen, was ihnen vermutlich auch gelingen wird. In der Schlussphase sehe ich Italien jedoch in der Lage, den entscheidenden Treffer zu erzielen und das Spiel mit 2:1 für sich zu entscheiden.

Trotz der Vorhersage eines italienischen Sieges bleibt das Spiel offen, und die Schweiz hat durchaus Chancen auf eine Überraschung. Die Spannung dieses Achtelfinales liegt gerade in der Unvorhersehbarkeit des Fußballs und der Möglichkeit, dass beide Teams über sich hinauswachsen können.

Mein Tipp: Schweiz gegen Italien: 1:2