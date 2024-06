DFB-Elf schon titeltauglich? Magath äußert Bedenken

IMAGO/B. Lindenthaler

Felix Magath zweifelt, ob die DFB-Elf mit Spanien mithalten kann

Mit einem 2:0-Sieg gegen Dänemark hat sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das Ticket für das EM-Viertelfinale gesichert. In der Runde der letzten acht könnte die DFB-Elf dann auf Spanien treffen. Ex-Bayern-Trainer Felix Magath äußert Zweifel, dass die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen den Topfavoriten auf den Titel mithalten kann.

In der "Sky"-Sendung "Guten Morgen Fans!" analysierte der 70-Jährige die Leistung der Nationalmannschaft beim 2:0-Erfolg über Dänemark. Zudem wagte der langjährige Bundesliga-Trainer einen Ausblick auf das am Freitagabend (18:00 Uhr) stattfindende Viertelfinale.

In Stuttgart wartet dann entweder Topfavorit Spanien oder der krasse Außenseiter Georgien auf das DFB-Team. Magath äußert Bedenken, dass der deutsche Traum von einem Titel bei der Heim-EM im Falle eines Aufeinandertreffens mit Spanien weiterleben wird, als er auf die Titeltauglichkeit der Mannschaft angesprochen wurde.

Fußball-EM 2024: Magath äußert Zweifel an Titeltauglichkeit der DFB-Elf

"Der richtige Test kommt am Freitag gegen Spanien. Da werden wir sehen ob wir so weit sind. Ich muss sagen, ich habe gewisse Zweifel, dass wir gegen Spanien Paroli bieten können, wenn sie so auftreten wie bislang", erklärte der gebürtige Aschaffenburger.

Als Begründung führte Magath an, dass er die deutsche Abwehr als "nicht stabil genug" einschätze. "Ich befürchte, dass es gegen die spielerisch superstarken Spanier mehr Lücken geben wird als gegen Dänemark", so der Fachmann weiter, der auch in der DFB-Offensive Verbesserungsbedarf sieht.

Dort fehle neben Kai Havertz ein Spieler, der verlässlich für Treffer sorgt. "Wir bräuchten noch einen Spieler, der für Torgefahr sorgen kann, wenn er zusammen mit Havertz auf dem Platz steht. Immer nur auswechseln und hoffen, dass er neue Spieler trifft, das geht nicht allzu lange gut", so Magath am Sonntagmorgen weiter.