So hoch ist Kochs Ausstiegsklausel bei Eintracht Frankfurt

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Robin Koch ist seit dem 1. Juli fester Spieler von Eintracht Frankfurt

Seit dem 1. Juli ist Robin Koch fester Spieler von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt. Nach dem erfolgreichen Leihgeschäft mit dem Innenverteidiger und EM-Fahrer in der abgelaufenen Saison haben sich die Hessen die Dienste des 27-Jährigen bekanntermaßen ablösefrei bis 2027 gesichert.

Der gebürtige Pfälzer kam im letzten Sommer von Leeds United und etablierte sich direkt als Stammkraft und Führungsspieler in der Frankfurter Hintermannschaft. Mit Leeds war er zuvor aus der englischen Premier League abgestiegen, was ein Leihgeschäft und schließlich kostenlosen Transfer des 1,91-m-Hünen überhaupt erst möglich gemacht hatte.

Nach seinen starken Leistungen in der Bundesliga schaffte es Koch sogar auf den EM-Zug, ist derzeit aber als einziger Feldspieler noch ohne Einsatzminuten im deutschen Team.

Wie der "kicker" vermeldete, soll Koch aber auch in seinem Dreijahresvertrag bei den Adlerträgern wieder eine Exit-Klausel verankert haben, nach der er den Verein im Zweifel wieder verlassen könnte.

Koch spielte 42 Mal für Eintracht Frankfurt

Laut dem Fachmagazin hat Koch nämlich eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro in seinem Frankfurter Arbeitspapier stehen. Sollte also ein zahlungskräftiger Interessent bei dem Abwehrspieler anklopfen, könnte sich für die SGE in diesem Transferfenster doch noch einmal ein Thema ergeben.

Koch gilt unter Cheftrainer Dino Toppmöller als gesetzte Stammkraft, stand er doch wettbewerbsübergreifend in 42 Pflichtspielen (vier Tore) in seiner ersten Eintracht-Saison auf dem Platz. Für die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestritt er bis dato neun Begegnungen.

Konkretes Interesse am dem deutschen Nationalspieler soll es bis zuletzt aber keines gegeben haben. Zuletzt wurde er aber schon unter anderem bei Bayer Leverkusen als potenziell interessanter Akteur ins Feld geführt.