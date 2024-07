Sané gibt Einblick: Nagelsmann "sehr offen und direkt"

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Leroy Sané wartet bei der Fußball-EM noch auf seinen großen Moment

Leroy Sané ist bei der Fußball-EM 2024 bislang glücklos geblieben. Der Profi des FC Bayern hofft darauf, dass der Knoten im Viertelfinal-Kracher gegen Spanien platzt.

Er hoffe weiterhin auf seinen Turnier-Moment, sagte Sané auf der DFB-Pressekonferenz am Dienstag. "Das ist auch meine Aufgabe, die ich erfüllen möchte", meinte der 28-Jährige.

Sané durfte sich zuletzt im Achtelfinale gegen Dänemark (2:0) in der Startelf beweisen, erhielt für seinen Auftritt die sport.de-Note 4,0. Zuvor hatte der Flügelspieler während der Gruppenphase als Joker agiert. Der Profi des FC Bayern wartet bei der Fußball-EM noch auf seinen ersten Scorerpunkt.

Ob er im Viertelfinale gegen Spanien (Freitag, 18 Uhr) wieder von Beginn an ran darf, weiß Sané selbst noch nicht. "Ich kann sagen, es steht noch nicht fest, ob ich am Freitag von Beginn an spiele."

Bundestrainer Julian Nagelsmann kommuniziere seine Entscheidungen gegenüber der Mannschaft "sehr offen und direkt". "Jeder von uns nimmt die Entscheidungen von Nagelsmann aber sehr gut an. Das ist das, was uns gerade ausmacht", lobte Sané das deutsche Teamgefühl.

Leroy Sané lobt Spanien-Shootingstar

Die DFB-Auswahl wird im EM-Viertelfinale eine echte Topleistung benötigen. Die Spanier haben als einziges Team alle vier Spiele gewonnen. Der dreifache Europameister gab sich auch im Achtelfinale keine Blöße. Trotz zwischenzeitlichem 0:1-Rückstand hieß es gegen Georgien am Ende 4:1.

"Ich denke, dass das die beiden Mannschaften sind, die den besten Fußball gespielt haben. Das wird für alle auf der Welt ein spannendes Spiel, da freuen sich alle drauf", blickte Sané auf die Begegnung in Stuttgart voraus.

Für Spaniens Shootingstar Lamine Yamal hatte der Ex-Schalker nur positive Worte übrig. "Mit 16 Jahren schon so Fußball spielen zu können, ist beeindruckend. Ich spiele auf der gleichen Position, ich freue mich auf das Duell", so Sané.