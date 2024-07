Offiziell! Eintracht Frankfurt holt Can Uzun

IMAGO/Schreyer

Can Uzun wechselt vom 1. FC Nürnberg zu Eintracht Frankfurt

Was die Spatzen bereits lautstark von den Dächern der Mainmetropole pfiffen, wurde nun offiziell bestätigt: Eintracht Frankfurt hat sich die Dienste von Can Uzun vom 1. FC Nürnberg gesichert.

Der 18-jährige Überflieger Can Uzun verlässt den 1. FC Nürnberg nach einer herausragenden Zweitliga-Saison und schließt sich Eintracht Frankfurt in der Bundesliga an. Zuvor kursierende Gerüchte bestätigten die Klubs am Dienstag.

Das Offensiv-Talent, das 2023/24 mit 19 Toren und vier Vorlagen in 32 Einsätzen für den Club glänzte, unterschreibt in Hessen einen bis Ende Juni 2029 gültigen Vertrag.

"Can Uzun ist eines der größten Talente in Deutschland. Wir sind froh, dass er sich trotz vieler interessanter Angebote aus ganz Europa für uns entschieden hat. Er hat für sein Alter außergewöhnliche Fähigkeiten. Wir haben Can unseren klaren Plan aufgezeigt und ihn dadurch überzeugt. Wir wollen ihn bestmöglich weiterentwickeln und freuen uns, dass er ab dieser Saison für uns auf Torejagd gehen wird", wird SGE-Sportvorstand Markus Krösche auf der Homepage der Frankfurter zitiert.

Auch der Youngster selbst kommt in der offiziellen Mitteilung zu Wort: "Eintracht Frankfurt ist die perfekte Station für mich und meine Weiterentwicklung. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und kann es kaum erwarten, mich den Eintracht-Fans präsentieren zu können." Gegenüber den Nürnbergern erklärte Uzun zudem, er sei "dem Club unglaublich dankbar" und werde ihn immer in seinem "Herzen tragen".

Eintracht Frankfurt zahlt angeblich bis zu 14 Millionen Euro

Der gebürtige Regensburger stammt aus dem Nachwuchs des 1. FCN und legte einen fulminanten Start in die Profikarriere hin. Seit März 2024 ist der Deutsch-Türke sogar Nationalspieler der Türkei.

Nürnbergs Sportvorstand Joti Chatzialexiou erklärte: "Can Uzun steht exemplarisch für den Weg, den wir beim Club gehen wollen, junge Talente entwickeln und in den eigenen Reihen auf die Bundesliga vorbereiten. Can hat jetzt in vielen Dingen die Messlatte für unsere Nachwuchsspieler sehr hoch gehängt. Er ist ein absolutes Vorbild für unsere Nachwuchsspieler der aktuellen Zeit."

Den Abschied des Leistungsträgers soll Nürnberg übrigens eine Ablöse in Höhe von elf Millionen Euro versüßen. Die Summe könne durch erfolgsabhängige Bonuszahlungen aber noch bis auf 14 Millionen Euro steigen, berichtete "Sky".