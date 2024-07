Bayern-Flirt erhält Wechsel-Freigabe

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Steht Federico Chiesa (r.) beim FC Bayern auf dem Zettel?

Zuletzt wurde Federico Chiesa von Juventus Turin mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Der Serie-A-Klub ist nun offenbar bereit, den Italien-Star im Sommer zu verkaufen. Dass die Münchner zuschlagen, gilt allerdings als unwahrscheinlich.

Laut Fabrizio Romano plant Juventus im Sommer einen Verkauf von Chiesa. Demnach soll der Flügelstürmer keine zentrale Rolle mehr unter Trainer Thiago Motta spielen, daher erhalte er die Wechsel-Freigabe.

Chiesas Vertrag bei Juve ist nur noch bis 2025 datiert. In diesem Sommer ist also die letzte Gelegenheit, eine ordentliche Ablöse für den 26-Jährigen einzustreichen.

Zuletzt standen 30 bis 40 Millionen Euro im Raum.

Das Portal "calciomercato" und "Sky" hatten vor wenigen Wochen berichtet, dass sich der FC Bayern mit Chiesa beschäftigt. Neben dem Bundesligisten wurden auch die SSC Neapel und die AS Rom als Interessenten genannt.

Laut dem TV-Sender haben die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters die Personalie diskutiert, konkret seien die Bemühungen allerdings nicht.

Der "kicker" jedoch hielt dagegen und schrieb, dass sich die Münchner nicht mit Chiesa beschäftigen. Eine Annahme, die angesichts des bevorstehenden Wechsels von Michael Olise, der auf der gleichen Position spielt wie Chiesa, naheliegend ist.

FC Bayern holt Michael Olise

Der Wechsel des Außenspielers von Crystal Palace ist laut Fabrizio Romano perfekt. Für den FC Bayern wird offenbar eine Ablösesumme von rund 60 Millionen Euro fällig, hinzu kommen mögliche Bonuszahlungen.

Olise soll beim deutschen Rekordmeister einen langfristigen Vertrag bis 2029 erhalten. Der Medizincheck ist angeblich für diese Woche geplant.

Olise konnte in der abgelaufenen Saison Eigenwerbung betreiben. So erzielte der 22 Jahre alte Franzose in der Premier League zehn Tore in 19 Spielen. Chiesa kam für Juventus Turin auf zehn Treffer in 37 Partien.