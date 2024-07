Mbappé laut Kolo Muani nicht "in schlechter Phase"

IMAGO/Markus Fischer

Frankreichs Randal Kolo Muani (l) baut auf Kylian Mbappé

Mitspieler Randal Kolo Muani hat den bisher noch enttäuschenden Kylian Mbappé vor dem EM-Halbfinale in Schutz genommen.

Es liege auch an ihnen, den Kapitän der französischen Fußball-Nationalmannschaft wieder in Topform zu bringen, sagte der ehemalige Bundesliga-Profi im EM-Quartier bei Paderborn. "Ich würde nicht sagen, dass er sich in einer schlechten Phase befindet", meinte Kolo Muani.

Er verwies dabei auch auf die gemeinsame Spielzeit bei Paris Saint-Germain und sprach von einer "enormen Saison" von Mbappé. Mit dem Hauptstadtclub wurde Mbappé einmal mehr Meister in Frankreich, nach sieben Jahren wechselte er zum 1. Juli aber zu seinem Wunschverein Real Madrid.

Beim EM-Turnier traf Mbappé bislang erst einmal - und das per Strafstoß. Mit der Équipe Tricolore trifft er am kommenden Dienstag in München (21:00 Uhr/ZDF und Magenta TV) im Halbfinale auf Spanien.