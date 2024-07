"Sehr gute Entwicklung": Youngster kehrt zum BVB zurück

IMAGO/osnapix

Tom Rothe (M.) spielte beim BVB schon mit Erling Haaland (l.) und Jude Bellingham zusammen

In der Bundesliga-Saison 2021/2022 debütierte Tom Rothe bereits im Alter von 17 Jahren für Borussia Dortmund, trug sich damals beim 6:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg an der Seite der BVB-Superstars Marco Reus, Erling Haaland oder Jude Bellingham sogar in die Torschützenliste ein. Jetzt soll der Linksverteidiger nach Dortmund zurückkehren.

Rothe war in der vergangenen Spielzeit als Leihspieler an Holstein Kiel ausgeliehen, feierte mit den Störchen den sensationellen Aufstieg in die Erstklassigkeit. Der gebürtige Rendsburger war dabei eine unumstritten Größe bei der KSV, fehlte in der Aufstiegssaison nur ein einziges Mal aufgrund einer Gelbsperre.

Nachdem der Teenager aber nie ein Geheimnis daraus gemacht hatte, ab dem Sommer 2024 wieder zum BVB zurückkehren zu wollen, soll eine erste Entscheidung über seine weitere sportliche Zukunft nun gefallen sein.

Nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" wird Rothe nämlich tatsächlich vorerst die Chance eingeräumt, sich bei Borussia Dortmund aufs Neue als Alternative für die Linksverteidiger-Position zu empfehlen.

Beim Vorbereitungsauftakt der Schwarz-Gelben am kommenden Mittwoch inklusive Leistungsdiagnostik ist Rothe demnach fest eingeplant. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte dem Defensivspieler in den "Ruhr Nachrichten" zuletzt bereits eine "sehr gute Entwicklung" attestiert.

Ob er in den Gedankenspielen des neuen Cheftrainers Nuri Sahin dann aber auch für die Bundesliga-Saison ab dem letzten August-Wochenende fest eingeplant sein wird, steht dem Medienbericht zufolge auf einem ganz anderen Blatt.

Rothe mit 13 Torbeteiligungen für Holstein Kiel

Der Linksfuß hat zunächst mehrere Wochen Zeit, Werbung in eigener Sache zu betreiben. Auf der Linksverteidiger-Position klafft beim BVB noch eine Lücke, nachdem der Leihvertrag von Stammspieler Ian Maatsen nach einem halben Jahr auslief. Eine feste Verpflichtung des Niederländers scheiterte aus finanziellen Gründen.

Laut "Ruhr Nachrichten" gibt es "jede Menge" potenzielle Abnehmer für Rothe, der bei Holstein Kiel vor allem mit seinen 13 Torbeteiligungen (vier Tore, neun Assists) auf sich aufmerksam machte.

Ein Verkauf in diesem Sommer soll für den BVB, der Rothe noch bis 2026 unter Vertrag hat, zunächst nicht infrage kommen. Sollte er Nuri Sahin in den nächsten Wochen nicht vollends von sich überzeugen, sei aber ein weiteres Leihgeschäft durchaus denkbar.