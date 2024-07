Enthüllt: Überraschungsteam heiß auf Hummels

IMAGO/Domenic Aquilina

Mats Hummels verabschiedete sich vom BVB

Mats Hummels befindet sich nach seinem Aus bei Borussia Dortmund auf Vereinssuche. Nun ergibt sich für die BVB-Legende offenbar eine weitere Option.

Wie "Bild" berichtet, ist der FC Bologna heiß auf Hummels. Dessen Vater soll vergangene Woche in Mailand geweilt haben, um sich mit einem Vermittler zu treffen. Der Klub aus der Emilia-Romagna konnte sich in der abgelaufenen Serie-A-Saison überraschend für die Champions League qualifizieren.

Der FC Bologna steht wohl vor einem Verkauf von Italiens EM-Lichtblick Riccardo Calafiori. Der Innenverteidiger befindet sich "Gazzetta dello Sport" zufolge vor einem Wechsel zum FC Arsenal. Wie groß Bolognas Chancen auf Hummels sind, ist allerdings unklar.

Nach BVB-Aus: Hummels weckt großes Interesse

Der Weltmeister von 2014 weckt auf dem Transfermarkt großes Interesse. Laut "Bild" hoffen Inter Mailand, AC Mailand, AS Rom sowie Como Calcio ebenfalls auf eine Verpflichtung des 35-Jährigen.

Zudem gilt der RCD Mallorca als heißer Anwärter auf einen Transfer. "Sport1" vermeldete kürzlich, dass sich der spanische Erstligist in der "Pole Position" befindet. Demnach hat der Klub seine ursprüngliche Offerte noch einmal um 400.000 Euro nachgebessert. Demzufolge soll Hummels auf Mallorca ein Jahresgehalt von insgesamt 2,8 Millionen Euro plus Bonuszahlungen winken. Hierbei ist wohl ein Einjahresvertrag vorgesehen.

Kein neuer BVB-Vertrag für Mats Hummels

Aus der Bundesliga soll Bayer Leverkusen zuletzt eine Verpflichtung des Routiniers diskutiert haben. Beim deutschen Meister fehle jedoch "die letzte Überzeugung", will "Sky" erfahren haben. Der VfB Stuttgart will anscheinend nicht in das Rennen einsteigen.

Hummels erhielt nach der letzten Saison keinen neuen Vertrag bei Borussia Dortmund. Dabei hatte der Routinier einen großen Anteil am Erreichen des Champions-League-Finals.

Hummels absolvierte während seiner Karriere insgesamt 508 Pflichtspiele für den BVB.