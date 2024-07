Spekulationen über möglichen Nagelsmann-Nachfolger

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Julian Nagelsmann (r.) und Sandro Wagner (l.) trainieren die Nationalmannschaft

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat die deutsche Nationalmannschaft aus der Krise geführt. Der 36-Jährige besitzt beim DFB einen Vertrag bis zur Weltmeisterschaft 2026. Der langjährige Fußball-Reporter Marcel Reif brachte nun ein spannendes Szenario ins Spiel.

Zwar ist die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-EM im Viertelfinale gegen Spanien (1:2 n.V.) ausgeschieden, dennoch kann das Auftreten als Erfolg gewertet werden. Zum einen gewann die DFB-Auswahl erstmals seit 2016 wieder ein K.o.-Duell bei einem großen Turnier (2:0 im Achtelfinale gegen Dänemark). Zum anderen spielte sich das Team wieder in die Herzen der Fans.

Bundestrainer Julian Nagelsmann soll die Nationalmannschaft nun zur Weltmeisterschaft 2026 führen. Der Ex-Coach des FC Bayern unterzeichnete bereits vor der EM einen neuen Kontrakt. Unklar ist, ob es den 36-Jährigen danach zurück in den Vereinsfußball ziehen könnte.

Nationalmannschaft: Sandro Wagner in Zukunft Cheftrainer?

Sportjournalist Marcel Reif wagte in der "Bild"-Sendung "Reif ist live" zumindest schon einmal einen Blick in die Glaskugel und nannte einen potenziellen Nachfolger: Assistenztrainer Sandro Wagner. Um den ehemaligen Torjäger ranken sich derzeit Spekulationen über ein mögliches Engagement als Vereinstrainer.

"Ich glaube, dass er bis 2026 bleibt. Dass er die WM noch mitnimmt und danach wird er selbstverständlich möglicherweise Nachfolger von Herrn Nagelsmann. Ich glaube, dass Nagelsmann dann irgendwann wieder zu einem Klub möchte", orakelte Reif bezüglich der Zukunft Wagners.

Der 36-Jährige hatte von 2021 bis 2023 die SpVgg Unterhaching trainiert und von der Regionalliga in die 3. Liga geführt. Wagner ist wie Nagelsmann bis 2026 an den DFB gebunden.

Für die deutsche Nationalmannschaft geht es im September in der Nations League weiter. Erster Gegner ist Ungarn, gegen die in der EM-Gruppenphase ein 2:0-Erfolg heraussprang. Dann an der Seitenlinie: Nagelsmann und Wagner.