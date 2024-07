Belgisches Sturm-Juwel auf dem Schalke-Radar

IMAGO

Verstärkt Norman Bassette den FC Schalke 04?

Die Transferplanungen des FC Schalke 04 laufen auf Hochtouren. Womöglich schlagen die Königsblauen bei einem belgischen Sturm-Juwel zu.

Wie die Zeitung "Gazet van Antwerpen" berichtet, streckt der FC Schalke 04 die Fühler nach Norman Bassette aus. Der 19 Jahre alte Stürmer steht noch bis 2026 beim französischen Zweitligisten SM Caen unter Vertrag.

Zahlreiche Klubs haben aber bereits ein Auge auf den U20-Nationalspieler Belgiens geworfen. Dem Bericht zufolge sind neben den Schalkern auch der FC Augsburg, Cercle Brugge, Stade Reims, Stade Brest und der FC Toulouse an einer Verpflichtung interessiert.

Auch der KV Mechelen, an den Bassette in der vergangenen Saison verliehen war, will den Youngster wohl fest verpflichten. Mit einem Angebot von einer Million Euro seien die Belgier aber bei SM Caen abgeblitzt.

Bassette stammt aus der Jugend von KAS Eupen. Bereits 2020 schloss er sich SM Caen an. Seinen Einstand im französischen Profi-Fußball feierte der Linksfuß bereits als 16-Jähriger.

Bei seiner Leihe zu KV Mechelen konnte Bassette durchaus überzeugen. Zwar wurde das Offensiv-Juwel von einer Meniskusverletzung zurückgeworfen. In 22 Pflichtspielen kam er aber auf fünf Tore und eine Vorlage.

Bassette ist außerdem seit einigen Jahren fester Bestandteil der U-Nationalmannschaften Belgiens.

Schalke bediente sich bereits bei SM Caen

Nach den Abgängen von Simon Terodde (Karriereende) und Keke Topp (Werder Bremen) braucht der FC Schalke 04 neue Kräfte für das Sturmzentrum. Mit Moussa Sylla verpflichteten die Knappen bereits einen neuen Angreifer vom französischen Zweitligisten SM Caen.

Der 24-Jährige war in der abgelaufenen Saison noch leihweise in der zweiten französischen Liga für den FC Pau aktiv und unterschrieb in Gelsenkirchen einen Vertrag bis 2028. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sollen die Königsblauen für Sylla rund zwei Millionen Euro Ablöse bezahlt haben.