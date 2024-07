Mächtig Ärger bei Meister Leverkusen zum Trainingsauftakt

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Letzte Saison noch Gegner: Azmoun und Palacios im Europa-League-Duell

Ärger beim Deutschen Meister Bayer Leverkusen gleich zu Beginn der neuen Spielzeit: Leih-Rückkehrer Sardar Azmoun fehlte beim öffentlichen Training der Rheinländer - unentschuldigt, wie Sportdirektor Simon Rolfes klarstellte.

Stürmer Sardar Azmoun hat mit seiner Abwesenheit für reichlich Wirbel beim ersten Mannschaftstraining von Bayer Leverkusen in dieser Saison gesorgt.

"Ich weiß nur, dass er nicht da war. Das ist ja sichtbar. Von daher müssen wir klären, was da ist", so Bayer Leverkusens Sportchef Simon Rolfes nach der rund anderthalbstündigen Einheit, bei der rund 500 Fans zuschauten. "Nicht nur Leistungsdiagnostik, auch Training muss man machen. Er ist heute nicht da. Er war gestern da, heute nicht da. Da werden wir dann sehen."

Der 29-Jährige war in der vergangenen Saison an die AS Roma verliehen worden und am Sonntag zur Leistungsdiagnostik vor dem Trainingsstart noch erschienen. Beim Double-Sieger besitzt er eigentlich noch einen Vertrag bis 2027.

Bayer Leverkusen hat zwei Neuzugänge bereits verpflichtet

Ob Bayer Leverkusen auch in der Spielzeit 2024/25 mit dem Angreifer plant, ist ohnehin unklar. Der Konkurrenzkampf im Sturm ist in der Mannschaft von Cheftrainer Xabi Alonso weiter hoch. Medienberichten sollen der FC Sevilla sowie Vereine aus Saudi-Arabien an Azmoun interessiert sein. Möglich also, dass der Spieler den Bundesligisten bis zum ersten Pflichtspiel der Saison noch abgibt.

Leverkusen hatte den 1,86 Meter großen Stürmer im Winter 2022 vom russischen Klub Zenit St. Petersburg verpflichtet. Für den Werksklub kam Azmoun seither auf 44 Pflichtspiele, in denen ihm je fünf Tore und fünf Vorlagen gelangen. Die Roma besaß Berichten zufolge eine Kaufoption in Höhe von 12,5 Millionen Euro, ließ diese jedoch verstreichen. Sieben direkte Torbeteiligungen in 29 Partien waren den Italienern am Ende wohl zu wenig.

Bislang hat Bayer Leverkusen zwei Neuzugänge bekannt gegeben: Aleix García kam für 18 Millionen Euro vom FC Girona, Abwehrtalent Jeanuel Belocian kam für 15 Millionen Euro von Stade Rennen. Womöglich kommt in den nächsten Wochen noch der ein oder andere Zu- oder Abgang hinzu, so Sportdirektor Simon Rolfes zum Trainingsauftakt, wenngleich die "Kaderstruktur" grundsätzlich schon vorhanden sei: "Wir haben einen Top-Kader für die Spitzengruppe der Bundesliga. Da wollen wir natürlich wieder mitmischen."