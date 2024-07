Überraschung: Hertha-Trainer wechselt zu Manchester City

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Oliver Reiß verlässt Hertha BSC in Richtung Manchester City

Fußball-Zweitligist Hertha BSC verliert Expertise im Nachwuchsbereich: Jugendtrainer Oliver Reiß wechselt zu Englands Topklub Manchester City. Das gaben die Engländer am Montag bekannt.

Fußballlehrer Oliver Reiß wechselt von Hertha BSC in die Jugendabteilung von Manchester City. Der 41-Jährige wird dort ab sofort die U18 trainieren, teilten die Berliner beim Kurznachrichtendienst X mit. Bei den Engländern übernimmt er für Ben Wilkinson, so ManCity in einer Mitteilung.

Reiß zählte bei Hertha BSC viele Jahre zum festen Bestandteil des Trainerteams im Nachwuchsbereich, seit 2007 hat er in unterschiedlichen Abteilungen für die Alte Dame gearbeitet. Beim Hauptstadtklub hatte er in den vergangenen zwei Spielzeiten die U19 betreut. Zuvor war er bereits für die U17 zuständig gewesen.

Mit der U19 gewann er jeweils den Meistertitel in der Staffel Nord/Nordost, zweimal scheiterte er anschließend aber in der Meisterrunde an der Nachwuchsmannschaft von Borussia Dortmund.

Manchester City baut Trainerstruktur im Nachwuchsbereich um

Zuletzt war Reiß ein Platz im Trainerstab vom neuen Hertha-Chefcoach Christian Fiél angeboten worden, er lehnte allerdings ab. Sein Abgang stand seit Anfang Juni bereits fest. "Für mich ist das kein Abschied für immer, sondern ein Auf Wiedersehen", wurde er in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Zuletzt gab es zudem Gerüchte über ein mögliches Engagement beim belgischen Klub RSC Anderlecht, der Reiß laut "Sky" ebenfalls als Co-Trainer verpflichten wollte.

Bei Manchester City will Oliver Reiß nun neue Erfahrungen im Trainerbereich sammeln. Nachwuchschef Thomas Kruecken zeigte sich "sehr erfreut, die neue Trainerstruktur für die kommende Saison" bestätigen zu können: "Dies ist Teil unserer Entwicklung und unseres Fortschritts mit Blick auf die Zukunft und zeigt auch, dass wir sehr daran interessiert sind, Mitarbeiter aus den eigenen Reihen zu fördern und eine klare Karriereentwicklung und einen klaren Weg zu unterstützen. Wir haben in den letzten Spielzeiten große Erfolge erzielt, aber wir wollen uns weiter entwickeln und verbessern."