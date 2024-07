Medien: BVB kann Guirassys Gesamtpreis drücken

IMAGO/David Inderlied

Guirassy wird sich dem BVB anschließen

Am Dienstagnachmittag sickerten gute Neuigkeiten für Borussia Dortmund durch: Die Knieprobleme von Wunschstürmer Serhou Guirassy sind nicht allzu groß, der Stürmer kann in Kürze vom VfB Stuttgart zum BVB wechseln. Am Abend gab es dann die nächste positive Nachricht: Denn wahrscheinlich wird der Transfer von Guirassy nach dem Theater nun sogar billiger als gedacht.

Serhou Guirassy steht laut übereinstimmenden Medienberichten unmittelbar vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund. Noch in der letzten Woche war ein Medizincheck des Angreifers geplatzt, weil Probleme mit dessen Knie festgestellt wurden, das Außenband machte unvorhergesehene Probleme. Doch ein zweiter Check ergab nun, dass der 28-Jährige keine OP braucht, einem Transfer steht also nichts mehr im Weg. Es gibt wohl grünes Licht.

Schon am Donnerstag soll soll Guirassy nach "Sky"-Informationen bei den Westfalen aufschlagen und dann sein neues Arbeitspapier unterschreiben. In Dortmund winkt dem ehemaligen Kölner ein Vierjahresvertrag und ein Gehalt von zehn Millionen Euro.

Als Ablöse sind laut dem Transferexperten Fabrizio Romano 17,5 Millionen Euro fällig, andere Quellen berichten von 18 Millionen Euro. So oder so: Diese Summe ist festgeschrieben in einer Vertragsklausel, um den Stürmer vorzeitig vom VfB Stuttgart loszueisen.

Mit diesem Betrag hatte man in Dortmund ohnehin gerechnet. Hinzu sollte, wie unter anderem "Bild" berichtete, noch ein sattes Handgeld für den Angreifer und dessen Berater kommen. Von einer zweistelligen Millionensumme war gar die Rede - vor dem Wirrwarr um die Knieverletzung.

Doch wie die "Ruhr Nachrichten" nun berichten, dürfte die unerwartete Panne beim Medizincheck dafür sorgen, dass der BVB an dieser Stelle sparen kann.

BVB spart wohl Millionen bei Guirassy

Demnach werden die Dortmunder Verantwortlichen den Gesamtpreis des Transfers in dieser Hinsicht drücken können, schreibt die für gewöhnlich bestens informierte Regionalzeitung. Um wie viel genau das Handgeld am Ende geringer ausfällt, ist allerdings nicht bekannt, laut "Ruhr Nachrichten" dürfte die Extrazahlung jedoch "um einige Millionen" geringer ausfallen.

Das Gesamtpaket des Deals, das aus Ablöse, Handgeld und Gehalt besteht, soll sich demnach zusammengenommen am Ende auf rund 70 Millionen Euro belaufen.

Bis Guirassy den Schwarz-Gelben zur Verfügung steht, dürften allerdings noch ein paar Wochen vergehen. Selbst bei gutem Verlauf wird vorerst mit einem Ausfall bis mindestens Mitte/Ende August gerechnet.

Heißt: Den Saisonauftakt im DFB-Pokal am 17. August beim 1. FC Phönix wird Guirassy definitiv verpassen, auch die ersten Bundesliga-Spiele (24.8. starten die Dortmunder zuhause gegen Frankfurt) dürften für den BVB-Neuling zu früh kommen. Laut "Bild" rechnet man erst zum 3. Spieltag mit dem treffsicheren Mittelstürmer.