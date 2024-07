Süle-Übergewicht aus Provokation gegenüber Terzic?

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Niklas Süle spielte unter Edin Terzic kaum eine Rolle

Niklas Süle von Borussia Dortmund hatte gerade in der vergangenen Saison mit Übergewicht zu kämpfen. Ex-BVB-Trainer Edin Terzic hatte offenbar einen brisanten Verdacht zum Fitnesszustand des Innenverteidigers.

Wie die "Sport Bild" berichtet, soll Terzic zuletzt das Gefühl beschlichen haben, dass Süle aus Provokation, als Trotzreaktion, dem Coach gegenüber zugenommen hat.

Unter Terzic hatte Süle in der Saison 2023/2024 nur wenige Spielanteile bekommen. In der Bundesliga stand er 23 Mal auf dem Platz, von Beginn an durfte er nur 14 Mal ran.

Öffentliche Kritik an seinem Spieler hatte sich Terzic aber gespart.

Mittlerweile hat Süle rund acht Kilo abgenommen. So fit, so durchtrainiert, so schlank wirkte der 1,95-Meter-Hüne bei einer Saisonvorbereitung wohl noch nie.

Dem Bericht zufolge hatte der neue BVB-Trainer Nuri Sahin großen Anteil an Süles Abnehm-Erfolg. Der Coach habe den Abwehrspieler im Urlaub angerufen und ihm einen tragende Rolle sowie Startelfchancen in Aussicht gestellt, sofern Süle fit ist.

Viel Lob für BVB-Star Süle

Für seinen guten Fitnesszustand erhielt Süle zuletzt viel Lob.

"Wir haben uns mit ihm ausgetauscht. Niklas hat gezeigt, dass er verstanden hat und die Herausforderung annehmen möchte", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl der "WAZ".

"Das war auch die Erwartungshaltung an ihn." Süles verbesserter Fitnesszustand zum Trainingsstart sei "ein klares Signal von Niklas, dass er sich verbessern möchte, dass er dauerhaft spielen möchte. Das ist ein gutes Statement. Ein Niklas Süle in Bestverfassung hilft jeder Spitzenmannschaft", so Kehl weiter.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke lobte bei "Bild": "Ich hab gedacht: Mein Gott, wir haben einen neuen Spieler."

Laut verschiedenen Medienberichten soll Süle in der Sommerpause einen eigenen Koch angestellt haben, der ihn sogar in den mehrwöchigen Mallorca-Urlaub begleitete. Auch Personal-Trainerin Jana Kiese soll mit auf die Balearen-Insel geflogen sein.