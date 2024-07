Vor Asienreise: Sahin erklärt seine Trainings-Schwerpunkte

IMAGO/S.Sonntag

Nuri Sahin spielte mit seinem BVB am Mittwoch in Aue

Am Donnerstagabend wird Fußball-Bundesligist seine Südostasienreise starten, dabei Station in Thailand und Japan machen. Während der Tage in Fernost soll auch weiter an den Abläufen gefeilt werden, die dem neuen BVB-Cheftrainer Nuri Sahin besonders wichtig sind.

Dem neuen Linienchef der Schwarz-Gelben gehe es vor allem darum, dem Dortmunder Spiel so schnell es geht eine Handschrift zu verleihen. Es gehe ihm um "Prinzipien", wie Sahin es formulierte, um klare Konzepte in Sachen Aufbauspiel und Ballbesitz.

Beim ersten richtigen Testspiel der Borussen am Mittwochabend bei Drittligist Erzgebirge Aue (1:1) waren diese eingeforderten Prinzipien schon in Ansätzen erkennbar, wie Sahin nach dem Spiel erklärte, wenn gleich aufgrund der zurückliegenden EM noch zahlreiche Nationalspieler im Dortmunder Aufgebot fehlten.

"Ich habe heute viel Gutes gesehen. Ich habe vor dem Spiel gesagt, dass ich sehen will, dass wir sieben Tage gearbeitet haben und die Jungs haben das wirklich gut gemacht. Man hat schon ein paar Prinzipien gesehen. Ich wusste, dass noch nicht alles perfekt sein wird, aber ich bin durchaus positiv gestimmt. Mir hat es gut gefallen", urteilte Sahin nach dem Testspiel gegen die Sachsen.

Erstes BVB-Testspiel in Fernost bereits am Sonntag

Das Aufbauspiel gegen tief stehende Gegner wird auch für die kommenden Tage in Thailand und Japan ein wichtiger Trainingsinhalt bleiben. Hier hatte der BVB in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder seine Probleme, spielte vor allem in der Bundesliga bisweilen zu fehlerbehaftet und ideenlos.

"Wir haben bisher nur mit dem Ball trainiert und das Spiel mit dem Ball von hinten heraus, damit wir da viele Lösungen haben und viel im Ballbesitz sind", wurde dazu auch Keeper Alexander Meyer im "kicker" zitiert.

Nach der langen Anreise nach Bangkok, wo die erste Station der BVB-Asientour sein wird, soll an diesen Abläufen dann weiter gefeilt werden. Das erste von zwei Testspielen in der kommenden Woche steht bereits am 21. Juli (ab 15:00 Uhr deutscher Zeit) gegen den thailändischen Erstligisten BG Pathum United an.