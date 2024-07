DFB-Kapitän? Magath lässt aufhorchen

IMAGO/Zoonar.com/Markus Wissmann

Felix Magath blickt auf die Nationalmannschaft

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft begibt sich nach dem Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM auf den Weg in Richtung Weltmeisterschaft 2026. Wer könnte beim Turnier in den USA, Kanada sowie Mexiko als DFB-Kapitän auf dem Rasen stehen? Trainer-Legende Felix Magath äußert eine spannende Idee.

"Aus dieser Mannschaft sehe ich im Grunde nur Robert Andrich [als einen], der eine Verantwortungsrolle übernehmen könnte", sagte Magath bei "At Broski - Die Sport Show": "Wenn er die nächsten zwei Jahre bei Leverkusen weiter oben mitspielt und international dabei ist, dann hat er genügend Erfahrung gesammelt, damit er auch bei einer Weltmeisterschaft eine große Rolle spielen kann."

Andrich war bei der zurückliegenden Europameisterschaft im defensiven Mittelfeld gesetzt. Einzig beim Viertelfinal-Aus gegen Spanien (1:2 n.V.) wurde der 29-Jährige eingewechselt. Der Abräumer kommt bislang auf zehn Länderspiele.

Ohnehin hat Andrich in den letzten Jahren eine steile Entwicklung hingelegt. Über den 1.FC Heidenheim sowie Union Berlin landete der Routinier im Sommer 2021 bei Bayer Leverkusen. In der vergangenen Saison hatte Andrich bei der Werkself einen großen Anteil am Double-Gewinn. Die Nominierung für die Heim-EM war die logische Konsequenz.

Gündogan aktuell Kapitän der Nationalmannschaft

Aktuell ist Ilkay Gündogan der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Ob der 33-Jährige seine Karriere im DFB-Team fortsetzt, ist noch offen.

Bei der Verabschiedung der Mannschaft nach dem EM-Aus habe er zu Gündogan gesagt, "bis bald", erzählte Bundestrainer Julian Nagelsmann zuletzt.

"Ich habe mich extrem gefreut, dass er das erste Mal nicht nur Gegenwind gekriegt hat als Nationalspieler. Er ist ein stiller Leader, der eine große Erfahrung hat. Er hat ein gutes Gespür für eine Gruppe", lobte der 36-Jährige den Profi des FC Barcelona.