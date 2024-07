Identifikation mit Nationalmannschaft deutlich angestiegen

IMAGO

Die deutsche Nationalmannschaft schaffte es in das EM-Viertelfinale

Die Heim-Europameisterschaft in Deutschland ist vorbei und hat mit Spanien einen würdigen Titelträger gefunden, aber auch die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann wusste sportlich zu überzeugen und hatte die Furia Roja als einziges Team am Rande einer Niederlage. Die Voting-Plattform FanQ hat mit der Unterstützung der FanQ-Forschungsgruppe (Prof. Dr. Harald Lange, Prof. Dr. Axel Faix) ein Fazit gezogen und über 5.000 Fußballfans zu dem Turnier im eigenen Land zu ihrer Zufriedenheit mit dem deutschen Abschneiden, ihrer Identifikation mit der deutschen Nationalmannschaft und ihrer Vorfreude auf den nächsten Wettbewerb befragt – die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

So ist die Identifikation der Anhänger mit dem deutschen Team angesichts der über weite Strecken überzeugenden Darbietungen und der positiven Stimmung im Land deutlich angestiegen. Insgesamt geben 64,5% der Umfrageteilnehmer an, dass diese nun stärker sei als vor der Heim-EM. Gleiches gilt für die emotionale Verbundenheit mit der Nagelsmann-Truppe. 80,3 % bezeichnen diese als stark (50,2 %) oder sogar sehr stark (30,1 %). Dieser kombinierte Wert lag bei der Erhebung zwei Wochen vor der Heim-EM noch bei 63,1 % und ist somit um über 17 Prozentpunkte angestiegen.

Mehrheit verfolgt Spiele der deutschen Nationalmannschaft regelmäßig

Darüber hinaus finden 75,8 % der deutschen Fußballfans, dass das Image des DFB infolge des Kontinentalwettbewerbs im eigenen Land nun besser sei, was auch daran liegen dürfte, dass 77,7 % der Umfrageteilnehmer auf die Aussage, dass es für sie persönlich wichtig sei, dass die DFB-Elf erfolgreich spielt, entweder vier (31,2 %) oder sogar fünf (46,5 %) von fünf möglichen Sternen vergeben.

Dazu passt auch, dass 75,5 % der Befragten behaupten, dass sie die Spiele der deutschen Nationalmannschaft regelmäßig verfolgen. So beantworten 20,4 % die entsprechende Umfrage mit vier und über die Hälfte (55,1 %) sogar mit vollen fünf Sternen. Im Hinblick auf die zurückliegende Europameisterschaft haben sogar 83,4 % der Umfrageteilnehmer eigenen Angaben zufolge alle fünf Partien der DFB-Auswahl live verfolgt, während lediglich 4,1 % der Befragten kein einziges dieser Spiele gesehen haben. Bezogen auf das ganze Turnier haben 68,6 % der Anhänger sich mindestens zehn Begegnungen live im Stadion oder per Fernsehübertragung angesehen.

Vorfreude auf Fußball-WM 2026 ist da

Die Zufriedenheit mit den Leistungen des deutschen Teams wird auch dadurch deutlich, dass insgesamt 77,5 % der Anhänger die Frage, wie sehr ihre sportlichen Erwartungen an die DFB-Elf erfüllt wurden, mit vier (39,1 %) bzw. fünf Sternen (38,4 %) beantworten. Verglichen mit der WM 2022 in Katar hat die EURO 2024 88,4 % der Fußballbegeisterten hierzulande mehr Freude bereitet. Besonders die Stimmung unter den Fans bewerten die Umfrageteilnehmer positiv. 89,3 % stimmen hier mit vier (22,3 %) bzw. fünf Sternen (67,0 %) ab.

Somit ist es abschließend wenig überraschend, dass 69,9 % der Anhänger die Frage nach ihrer Vorfreude auf das nächste große Turnier, die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko, mit vier (21,7 %) oder fünf Sternen (48,2 %) beantworten. Dieser Wert liegt sogar mehr als zehn Prozentpunkte über dem der vergleichbaren Umfrage im Vorfeld der Europameisterschaft, der zwei Wochen vor dem Wettbewerb bei 59,9 % lag (19,2 % = 4 Sterne, 40,7 % = fünf Sterne).