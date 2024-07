Geraerts verrät Pläne mit Schalke-Routinier

IMAGO/TEAM2sportphoto

Marcin Kaminski (r.) steht beim FC Schalke 04 derzeit auf dem Abstellgleis

Der FC Schalke 04 durchlebt in der laufenden Saisonvorbereitung auf die 2. Bundesliga derzeit einmal mehr einen großen Umbruch. Einer der Leidtragenden könnte in diesem Sommer noch Abwehrspieler Marcin Kaminski sein, der seinen Stammplatz in der Innenverteidigung zu verlieren droht.

In der letzten Spielzeit war der Pole praktisch noch unumstritten bei den Königsblauen. Kaminski war Vize-Kapitän bei S04, gehörte dem Mannschaftsrat an und brachte es auf insgesamt 32 Saisonspiele für Schalke.

Mittlerweile gehört der 32-Jährige aber zu den Aussortierten von Karel Geraerts, der in den letzten Wochen auch schon Routiniers wie Ralf Fährmann, Dominick Drexler und Timo Baumgartl komplett aus der Mannschaft geschmissen hatte.

Bei der Personalie Marcin Kaminski zeigte sich der S04-Cheftrainer zuletzt zumindest gnädig, beließ den Innenverteidiger fest im Kader der Knappen.

"Ich habe mit Marcin offen und ehrlich über seine Situation gesprochen. Das ist meine Art, ich will klare Verhältnisse und keine Irritationen bei meinen Spielern", äußerte sich Geraerts in Bezug auf die Verbannung des Routiniers aus dem Mannschaftsrat. Schalkes Coach betonte, dass Kaminski "trotzdem wichtig in der Mannschaft" sei.

Hintertür beim FC Schalke noch offen für Kaminski

Vor allem Mängel im fußballerischen Bereit sowie Defizite im Tempospiel wurden Kaminski zuletzt zum Verhängnis. Karel Geraerts setzt für die bevorstehende Zweitliga-Saison wohl eher auf Tomas Kalas, Ron Schallenberg und Derry John Durkin im Abwehrzentrum.

Ein Hintertürchen ließ Geraerts dem degradierten Ex-Stammspieler aber noch offen, bevor am 3. August die neue Saison in der 2. Bundesliga losgeht. "Alle Spieler haben die Möglichkeit, sich anzubieten, die Chance sich in die erste Elf zu spielen", so Geraerts vor den abschließenden Testspielen gegen den FC Utrecht (19. Juli ab 13:00 Uhr) und den FC Twente (24. Juli ab 18:30 Uhr).