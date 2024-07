Durchbruch beim BVB? Rothe bleibt zurückhaltend

IMAGO/Steinbrenner

Tom Rothe will sich beim BVB durchsetzen

Mit Holstein Kiel stieg BVB-Leihgabe Tom Rothe als absoluter Leistungsträger erstmals in die Bundesliga auf. Nun will sich der junge Linksverteidiger auch bei Borussia Dortmund im deutschen Oberhaus durchbeißen. Zu seinen Ambitionen bei den Westfalen äußerte sich das Abwehr-Talent nun in einem Interview mit den Vereinsmedien.

"Ich weiß, dass Dortmund nochmal eine andere Hausnummer ist als Kiel. Aber genau das war der Sinn der Leihe: ein Jahr Spielpraxis sammeln und dann hier wieder attackieren. Jetzt will ich in der Vorbereitung Gas geben und dem neuen Trainer zeigen, wer ich bin und was ich kann. Das geht jetzt los und freue ich mich drauf! Und dann sehen wir, was daraus wird", erklärte Rothe.

An den Durchbruch bei dem Tabellenfünften der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit wolle der 19-Jährige aktuell noch nicht denken. Während seiner Leihe zu den Störchen habe er gemerkt, "wieviel es bringt, kontinuierlich auf dem Platz zu stehen. Dieses persönlich nicht so schlechte Jahr noch mit dem Aufstieg zu krönen, war schon fast zu schön, um wahr zu sein."

BVB: Nuri Sahin "sehr detailverliebt"

Beim BVB könnte dem deutschen Juniorennationalspieler entgegen kommen, dass die Karten unter Nuri Sahin neu gemischt wurden und mit Ramy Bensebaini nur ein anderer Linksverteidiger im Dortmunder Kader steht. Von dem Terzic-Nachfolger ist der Youngster indes hellauf begeistert.

"Der Trainer ist sehr detailverliebt, er könnte sich über jeden Fehlpass aufregen, aber ich finde das genau richtig. Dazu erwartet er von jedem, dass die Basics und Standards sitzen. Er will unser Spiel dahin entwickeln, dass wir dominant sind und den Gegner bespielen können. Nuri hat einen guten Plan und jetzt ist es an uns, das bestmöglich in die Tat umzusetzen", freute sich Rothe.

Rothe war 2021 aus der Jugend des FC St. Pauli in den Nachwuchs der Schwarz-Gelben gewechselt. Im April 2022 debütierte der Abwehrspieler dann bereits in der Profimannschaft. Beim 6:1-Sieg gegen Wolfsburg machte er dann gleich mit einem Treffer auf sich aufmerksam.