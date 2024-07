Bobic lässt mit Statements zu Kane aufhorchen

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Rekordeinkauf des FC Bayern: Harry Kane

Harry Kane hat schwierige Monate hinter sich. Obwohl der Top-Stürmer für den FC Bayern und das englische Nationalteam wie am Fließband traf, gewann er keinen einzigen Titel und musste sich darüber hinaus gar Kritik für seine Leistungen anhören. Zu Unrecht, findet Ex-Profi Fredi Bobic.

"Harry Kanes Produktivität ging in der Rückrunde etwas zurück. Ja - er traf im Viertel- und Halbfinale der Champions League nur per Elfmeter. Ja - er musste bei der EM öfter vorzeitig runter. Trotzdem sage ich: Kane verkörperte auch in der Rückrunde Weltklasse", schrieb der ehemalige Bundesliga-Angreifer in einem Gastbeitrag für den "kicker".

Von dem Fachmagazin wurde der Rekordeinkauf des FC Bayern in der prestigeträchtigen "Rangliste des deutschen Fußballs" lediglich in der zweithöchsten Kategorie "Internationale Klasse" eingeordnet.

Bobic kann das nicht verstehen: "Sein herausragender Abschluss, sein Gespür im Strafraum, seine Gabe, sich ins Mittelfeld zurückfallen zu lassen und Bälle nicht nur zu verwerten, sondern auch zu verteilen – all das ist oberstes Regal."

In der vorigen Spielzeit hatte der 30-Jährige, der für 95 Millionen Euro von Tottenham Hotspur gekommen war, in 45 Pflichtspielen unglaubliche 44 Treffer erzielt. Seinen Titelfluch brachte er allerdings an die Säbener Straße mit.

"Der FC Bayern hat nicht wegen, sondern trotz Kane keinen Titel geholt", stellte Bobic nun klar: "Im Saisonfinale behinderten ihn Rückenprobleme, auch bei der EM, wo er zudem darunter litt, dass Jude Bellingham überspielt und Phil Foden nicht in Bestform war – und trotzdem traf niemand öfter."

FC Bayern gönnt Harry Kane eine Verschnaufpause

Die Südkorea-Reise des FC Bayern vom 31. Juli an wird Kane verpassen und erst im August zurückkehren. "Er richtet sich jetzt wieder auf, tankt Energie und genießt erst einmal die Zeit mit seiner Familie", erklärte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund.

Danach soll der erfahrene Goalgetter auch unter dem neuen Trainer Vincent Kompany eine prägende Figur der Mannschaft werden.