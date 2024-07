Leihe statt Millionen: Hertha BSC schafft Platz im Angriff

IMAGO/BRUNO FAHY

Nächster Leih-Wechsel für Hertha-Stürmer Kanga

Der Kader von Fußball-Zweitligist Hertha BSC quillt förmlich über vor lauter Stürmer. Nun haben die Berliner Platz geschaffen und einen Angreifer abgegeben. Einen festen Transfer konnte Hertha allerdings nicht aushandeln.

Zweitliga-Klub Hertha BSC verleiht seinen Mittelstürmer Wilfried Kanga an den walisischen Klub Cardiff City. Das gab die Alte Dame am Dienstagabend bekannt. Somit läuft der Stürmer künftig in der englischen Championship auf.

Der 26-Jährige war schon in der vergangenen Spielzeit verliehen worden, damals an den belgischen Vertreter Standard Lüttich. In Berlin besitzt er noch einen Vertrag bis 2026.

"Willy hat in der vergangenen Saison gute Leistungen in Belgien gezeigt und wir haben uns frühzeitig gemeinsam mit ihm darauf verständigt, dass wir eine gute Lösung für ihn und für uns für die neue Saison finden wollen. Diese haben wir jetzt gemeinsam gefunden und wir wünschen ihm viel Erfolg in Cardiff“, erklärte Sportdirektor Benjamin Weber in einer Vereinsmitteilung.

Hertha BSC versprach sich Millionen-Einnahmen

Kanga hatte in Belgien immerhin 37 Pflichtspiele absolviert und zwölf Tore sowie drei Vorlagen für seinen Leihklub liefern können. 2022 war er für fünf Millionen Euro von den Young Boys aus Bern verpflichtet worden, seither sprangen im Hertha-Trikot allerdings nur 23 Pflichtspiele (zwei Tore) heraus.

Ein Wechsel des zweifachen ivorischen Nationalspielers hatte sich zuletzt insofern abgezeichnet, als dass er nicht mit ins Trainingslager des Hauptstadtklubs gereist war. Am Montag hatte er bei den Walisern bereits den Medizincheck absolviert, am Dienstag unterzeichnete er seinen Leihvertrag.

Berichtet worden war derweil, dass Hertha BSC einen festen Transfer - und nicht erneut ein Leihgeschäft - anstrebt. Rund sechs Millionen Euro sollen sich die Berliner Kaderplaner als Transfer-Erlös versprochen haben. Immerhin spart Hertha nun das Gehalt des Stürmers ein.