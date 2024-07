Nächster Verletzungsschock beim FC Bayern

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Arijon Ibrahimovic wird dem FC Bayern wochenlang fehlen

Beim FC Bayern gibt es kurz vor Beginn der Asienreise schlechte Nachrichten. Youngster Arijon Ibrahimovic kann nicht wie geplant mit nach Südkorea fliegen.

Wie die Münchner mitteilten, erlitt der Offensivspieler am Mittwoch im Mannschaftstraining einen Muskelbündelriss im linken, hinteren Oberschenkel.

Der 18-Jährigen muss deshalb länger pausieren. Üblicherweise dauert die vollständige Genesung bei einer solchen Verletzung bis zu sechs Wochen.

Ibrahimovic wurde in der Folge kurzfristig aus dem Kader für die Audi Summer Tour des deutschen Rekordmeisters gestrichen. Am Mittwochabend bricht der FC Bayern zur Marketing-Reise nach Südkorea auf. Dort trifft man am 3. August (13 Uhr deutscher Zeit) im Rahmen eines Freundschaftsspiels auf Tottenham Hotspur. Das Testspiel wird live bei RTL und RTL+ gezeigt.

Die Nachwuchshoffnung ist nicht der einzige Akteur, auf den der neue Bayern-Coach Vincent Kompany in Fernost verzichten muss.

FC Bayern freut sich über DFB-Rückkehrer

Die EM-Fahrer Kingsley Coman, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt, Harry Kane sowie Copa-América-Teilnehmer Alphonso Davies befinden sich noch im Sommerurlaub. Neuzugang Hiroki Ito und Ersatzkeeper Daniel Peretz fliegen aufgrund ihrer Verletzungen nicht mit nach Südkorea.

Leroy Sané soll derweil an der Isar sein Reha-Programm fortsetzen. Schon während der Rückrunde hatte der Flügelstürmer mit Schambeinproblemen zu kämpfen.

Bei der zurückliegenden Heim-Europameisterschaft war Sané aber dennoch im Einsatz. Beim Ausscheiden der DFB-Elf im Viertelfinale gegen Spanien sollen die Beschwerden wieder aufgetreten sein.

Joao Palhinha und die deutschen EM-Teilnehmer Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller und Jamal Musiala stiegen ihrerseits am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining ein. Sie nehmen allesamt an der Asienreise teil.

Der FC Bayern startet am 16. August im DFB-Pokal gegen Zweitliga-Aufsteiger Ulm in die Saison.