Spektakuläre Kolasinac-Rückkehr? Das ist dran

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Sead Kolasinac gewann im Mai mit Atalanta die Europa League

Sead Kolasinac blickt auf eine überaus erfolgreiche Saison 2023/2024 zurück. Beim italienischen Erstligisten Atalanta setzte er sich direkt als Stammspieler durch, bestritt 43 Pflichtspiele und gewann die Europa League. Trotzdem soll der Abwehrspieler nun mit einer Rückkehr nach Deutschland liebäugeln.

So zumindest vermeldete es der TV-Sender "Sky" am Donnerstag. Wie Transferexperte Florian Plettenberg ausführte, soll sich der 31-Jährige selbst eine Rückkehr in die Bundesliga gut vorstellen können. Er habe demnach Angebote von "sehr, sehr interessanten Bundesligisten" auf dem Tisch liegen, hieß es in dem Medienbericht weiter.

Sein derzeitiger Klub aus Bergamo plane allerdings nicht, Kolasinac ohne Weiteres ziehen zu lassen. Im Gegenteil: Wie es bei "Sky" weiter hieß, würde der Klub sofort mit seinem Abwehrspieler verlängern, der schon als Innen- und Linksverteidiger eingesetzt wurde.

In Deutschland hatte Kolasinac zuletzt in der Rückrunde 2020/2021 gespielt, als er als Leihspieler die Rettung mit dem FC Schalke 04 angepeilt hatte, am Ende aber sang- und klanglos mit den Königsblauen abgestiegen war.

Kolasinac würde zwischen fünf und zehn Millionen Euro kosten

Danach spielte er noch für den FC Arsenal in der Premier League und Olympique Marseille in der Ligue 1, ehe es ihn im letzten Sommer ablösefrei zu Atalanta zog. Dort feierte er mit dem überragenden 3:0-Finalsieg gegen Bayer Leverkusen im Endspiel der Europa League den größten Erfolg der Vereinshistorie, gilt dabei als einer der großen Fan-Lieblinge.

Trotzdem reizt es den gebürtigen Karlsruher offensichtlich, noch einmal in das deutsche Fußball-Oberhaus zurückzukehren. Laut dem Medienbericht zögert Kolasinac derzeit noch, in Bergamo vorzeitig über 2025 hinaus zu verlängern.

Um welche Klubs aus Deutschland es sich genau als Interessenten handeln könnte, blieb bisher noch ungewiss. Klar ist, dass der bosnische Nationalspieler wohl zwischen fünf und zehn Millionen Euro Ablöse kosten würde.