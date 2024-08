BVB-Neuzugang Couto ist da

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Yan Couto steht unmittelbar vor einem Wechsel zum BVB

Borussia Dortmund steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Rechtsverteidiger Yan Couto von Manchester City. Der Brasilianer ist aus seiner Heimat in die Schweiz geflogen, um einen Vertrag beim BVB zu unterschreiben.

Wie erwartet ist Yan Couto am Freitag im Trainingslager von Borussia Dortmund eingetroffen. Am Freitagvormittag landete der 22-Jährige am Zürcher Flughafen und wurde von Verantwortlichen des BVB in Empfang genommen.

Im Trainingscamp in Bad Ragaz steht nun der Medizincheck bevor. Danach soll Couto seine Unterschrift unter den Vertrag setzen.

Der BVB leiht Couto zunächst für eine Saison von Manchester City aus. Danach greift eine Kaufpflicht, die 25 Millionen Euro betragen soll. Im Anschluss winkt Yan Couto ein Fünfjahresvertrag in Dortmund.

Schon am Dienstag hatte auch Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, dass es zu einer mündlichen Einigung mit Manchester City gekommen sei. Mit der Spielerseite hatte der BVB derweil schon vor einigen Tagen einen Durchbruch erzielt.

Couto war von Manchester City in den vergangenen zwei Spielzeiten an den spanischen Vertreter FC Girona verliehen.

Für Girona absolvierte Couto bislang 95 Pflichtspiele, seine bis dato besten Leistungen zeigte er in der abgelaufenen Saison, in der der Klub sensationell bis in die Champions League marschierte.

In 39 Partien in 2023/24 konnte er sich auch offensiv auszeichnen: Ihm gelangen zwei Tore und zehn Vorlagen.

✈️ Hier kommt #BVB-Neuzugang Yan #Couto am Flughafen Zürich an! Von hier geht es direkt ins Trainingslager zu den neuen Teamkollegen nach Bad Ragaz🇨🇭 @SkySportDE @berger_pj @Plettigoal pic.twitter.com/9iq1gYipmS — Marlon Irlbacher (@Sky_Marlon89) 2. August 2024

BVB schließt Transfer-Baustelle

Mit Julian Ryerson steht im Kader des BVB derzeit nur ein nomineller Rechtsverteidiger. Daher ist die rechte Abwehrseite eine der großen Transfer-Baustellen der Borussia, die sich von den Ersatzspielern Marius Wolf und Mateu Morey getrennt hatte.

Nach Serhou Guirassy, Waldemar Anton, Pascal Groß und Justin Lerma ist Yan Couto der fünfte Neuling beim BVB.