Müller "neugierig" aufs neue Trainer-Team um Kompany

IMAGO/Philippe Ruiz

Auch Thomas Müller hat beim FC Bayern wieder mit dem Training begonnen

Thomas Müller greift nach seinem EM-Urlaub ins Trainings-Geschehen des FC Bayern an. Zunächst einmal will er schnellstmöglich die neuen Trainer um Vincent Kompany kennenlernen, viel Zeit bleibt ihm aber nicht.

Kaum ist Offensiv-Routinier Thomas Müller aus seinem EM-Urlaub zurück nach München gekehrt, geht es für ihn auch schon wieder weiter. In Südkorea wirbt er mit seinem FC Bayern für die Bundesliga, auch Trainingseinheiten und Testspiele stehen auf dem Programm. Am Samstagmittag deutscher Zeit (13:00 Uhr, live auf RTL, RTL+ sowie im Live-Blog auf sport.de) geht es gegen Premier-League-Klub Tottenham Hotspur.

Müde ist der 34-Jährige nach der langen und nervenaufreibenden Saison 2023/24 keineswegs, im Gegenteil, wie er in seinem Newsletter betonte: "Ich spüre im Team und im ganzen Verein das Gefühl des Anpackens. Mit dem neuen Trainer-Team weht ein frischer Wind. Auch im Kader gibt es einen spannenden Konkurrenzkampf. Somit, für mich gesprochen: Nach unserer titellosen Saison, es kitzelt enorm."

Mit etwas Verzögerung lernt Müller nun auch seine neuen Mitspieler und Vorgesetzten kennen. Vincent Kompany hatte Mitte Juli an der Säbener Straße mit seinen Assistenten Aaron Danks, René Marić und Floribert N’Galula losgelegt.

Müller scherzt: "Ein bisschen wie Speed-Dating"

"Ich bin neugierig und gespannt auf das neue Trainer-Team", hob Müller hervor und scherzte: "Dieses Jahr wird es ein bisschen wie Speed-Dating. Die Schnupperphase ist besonders kurz. In etwa zwei Wochen steht bereits die erste Runde des DFB-Pokals auf dem Plan."

Bis dahin spielt der Bundesliga-Dritte der vergangenen Saison noch ein zweites Mal gegen Tottenham (10. August), dann in London. Am 16. August reisen die Münchner dann schon zum SSV Ulm, um in die zweite Runde des DFB-Pokals einzuziehen.

Spätestens dann will auch Thomas Müller wieder in körperlicher Top-Verfassung sein. Die Anfänge seien schon gemacht: "Für mich ging das Training zu Wochenbeginn mit den jährlichen Fitnesstests los. Ich fühle mich gut und bin mit den Resultaten zufrieden. Feuer frei."