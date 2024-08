Chaos bei Bundesliga-Klub: Bald auch der Trainer weg?

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Pellegrino Matarazzo könnte es in die USA ziehen

Erst vor einigen Tagen hat die TSG 1899 Hoffenheim fast die gesamte sportliche Führungsetage ausgetauscht. Nun könnte das Chaos weitergehen, denn auch Trainer Pellegrino Matarazzo will den Verein wohl verlassen.

Nach Informationen der "Bild" strebt der 46-Jährige einen sofortigen Abschied an, um US-amerikanischer Nationaltrainer zu werden. Die Amerikaner hatten ihren Coach Gregg Berhalter nach dem frühen Aus bei der Copa América kürzlich entlassen.

Matarazzo soll neben dem ehemaligen Bundesliga-Profi Steven Cherundolo der Top-Kandidat auf den US-Job sein.

Die USA sind gemeinsam mit Kanada und Mexiko Co-Gastgeber für die nächste Weltmeisterschaft im Sommer 2026. Mit Berhalter war man bei der Copa nach zwei Niederlagen aus drei Spielen schon in der Vorrunde ausgeschieden.

Die Chefetage in Hoffenheim hatte eigentlich entschieden, dass man mit Matarazzo in die neue Saison gehen wird. Die Stimmung im Klub sei aber am Kipppunkt.

Ex-Star des FC Bayern könnte kommen

Nach dem Rauswurf von Sportchef Alexander Rosen ist der Bundesligist womöglich offen für weitere Veränderungen, heißt es. In der Mannschaft soll Matarazzo inzwischen deutlichen Gegenwind von Führungsspielern verspüren, so die "Bild".

Als mögliche Nachfolger für den Übungsleiter nennt das Blatt den ehemaligen Bayern-Star Martin Demichelis, der nach seinem Aus bei River Plate auf dem Markt ist.

Zudem soll man sich mit Christian Eichner vom Karlsruher SC beschäftigen. Den KSC-Coach so kurz vor dem Saisonstart noch vom Zweitligisten loszueisen, dürfte aber schwer möglich sein, heißt es weiter.

Am Montag hatte die TSG für ein größeres Bundesliga-Beben gesorgt, als Rosen sowie die beiden Geschäftsführer Denni Strich und Jan Mayer gehen mussten.

Übrig bleibt der Jurist Markus Schütz, der erst in diesem Sommer zum Verein stieß. Die anstehenden Aufgaben nach dem Wegfall von gleich drei Geschäftsführern sind riesig.

Sie beinhalten unter anderem die Kader- und Transferplanung eines Klubs, der in diesem Sommer noch keine einzige Verpflichtung getätigt hat.