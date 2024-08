"Top-Einstellung": Großes Lob für BVB-Neuzugang

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Pascal Groß ist aus der Premier League zum BVB gewechselt

Borussia Dortmund erhofft sich durch die Verpflichtung von Pascal Groß mehr Stabilität für das Mittelfeldzentrum. Für den deutschen Nationalspieler geht es nach sieben Jahren in der Premier League zurück in die Bundesliga, wo er dem BVB mit seiner physischen Gangart weiterhelfen will.

"Ich bin es gewohnt, viele Spiele auf allerhöchstem Niveau zu bestreiten, auch physisch. Und ich will einfach probieren, meinen Spielstil in der Bundesliga zu zeigen", sagte Groß gegenüber dem "kicker".

Der 33-Jährige absolvierte zwischen 2017 und 2024 insgesamt 261 Pflichtspiele für Brighton & Hove Albion. Zuvor lief Groß für den FC Ingolstadt, Karlsruher SC und die TSG Hoffenheim auf.

Der zentrale Mittelfeldmann habe bereits im Alter von 20 Jahren beim KSC "viel Verantwortung übernommen, hatte keine Angst, auch mal einen Fehler zu machen, wollte immer den Ball haben und in die Aktion gehen", so sein ehemaliger Trainer Markus Kauczinski im Gespräch mit dem Fachmagazin: "Da hatte er schon als junger Spieler eine beeindruckende Mentalität, dazu einen guten Fuß, viel Spielverständnis und einen guten Abschluss. Pascal hat immer seine Leistung gezeigt."

Groß habe eine "Top-Einstellung". "Deswegen wird er dem BVB auch sofort helfen können", ist sich Kauczinski sicher.

BVB-Fan Groß zurück in der Bundesliga

Der deutsche EM-Fahrer hat beim BVB einen Vertrag bis 2026 unterzeichnet. Die Dortmunder sollen rund sieben Millionen Euro für seine Dienste bezahlt haben.

Große Überzeugungsarbeit mussten die Schwarz-Gelben nicht leisten. "Für mich ist dieser Wechsel einfach eine Riesensache, denn ich bin ja schon Dortmund-Fan, seit ich ein kleiner Junge bin", wurde Groß in einer offiziellen Vereinsmitteilung zitiert.

"Ich werde versuchen, mit meiner Art und Weise das Vertrauen des Klubs zurückzahlen und kann es nicht erwarten, im Signal Iduna Park mit meinen neuen Teamkollegen vor den BVB-Fans zu spielen und mit allen gemeinsam daran zu arbeiten, dass wir unsere großen Ziele erreichen", sagte der Routinier.