Schuster verkündet erste Änderung nach Streich-Ära an

IMAGO/Finley Mörch

Streich-Nachfolger Julian Schuster

Der neue Trainer Julian Schuster (39) vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg folgt nicht den Fußstapfen seines langjährigen Vorgängers Christian Streich - zumindest an der Seitenlinie.

"Wir wechseln in unserem Stadion mit der Trainerbank die Seite", antwortete Schuster im "kicker" auf die Frage nach der ersten Änderung im Vergleich zur Streich-Ära: "Dadurch sind wir näher an der Südtribüne. Diese Nähe zu den Fans ist mir wichtig."

Auch mit Blick auf die Saisonziele geht es Ex-Kapitän Schuster offensiver an als Streich, der stets den Klassenerhalt als Vorgabe genannt hatte: "Unser Kader hat in den letzten Jahren auch eine gewisse Entwicklung vollzogen, sodass ich selbstbewusst sagen kann: Dieser Kader ist in der Lage, in der Bundesliga eine gute Rolle zu spielen."