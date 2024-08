BVB-Drohung für Sorgenkind Süle?

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Niklas Süle war zuletzt ein Sorgenkind beim BVB

Niklas Süle war in den zurückliegenden Monaten das große Sorgenkind bei Borussia Dortmund, präsentiert sich in der Vorbereitung auf die neue Saison aber plötzlich in allerbester Verfassung - weil ihm die BVB-Führung um Trainer Nuri Sahin mit einer Degradierung drohte?

Diesen Verdacht zumindest hegt Lothar Matthäus. "Vielleicht haben Lars Ricken (Sport-Geschäftsführer des BVB, Anm. d. Red.) und Sahin deutliche Worte gefunden nach dem Motto: 'Hör zu, du machst jetzt mit, oder wir lassen dich bei den Amateuren spielen'", schrieb der Rekord-Nationalspieler in seiner aktuellen "Sky"-Kolumne.

Unter Sahins Vorgänger Edin Terzic spielte Süle in der zurückliegenden Saison nur noch eine Nebenrolle. Altbekannte Diskussionen um seinen Fitnesszustand und sein Gewicht nahmen rund um den BVB kräftig Fahrt auf. Süle präsentierte sich zum Ende der Spielzeit hin im Training unmotiviert und nicht austrainiert. Fast schon folgerichtig wurde er sogar als Verkaufskandidat gehandelt.

Doch der 28-Jährige hat sich für die neue Saison allem Anschein nach einiges vorgenommen. Rank und schlank erschien er zum Trainingsauftakt des BVB. Im Dreikampf mit Nico Schlotterbeck und Neuzugang Waldemar Anton will sich der frühere Münchner um mehr Einsatzzeit bewerben - ein Neustart für ihn in Dortmund?

BVB: Niklas Süle "so etwas wie ein weiterer Neuzugang"

"Ich mag Niklas, er ist ein super Typ. Aber wenn einer denkt, er kann das Leben so genießen, wie er es möchte, dann müssen klare Ansagen her. Vielleicht wurde das im vergangenen Jahr ein bisschen versäumt, aber wahrscheinlich hat es jetzt bei ihm gefunkt", so Matthäus. "Ich glaube, dass man ihm vermittelt hat, dass er eine faire Chance bekommt, wenn er mitzieht."

Süle mache derzeit "zumindest nach außen hin" einen besseren Eindruck als noch vor wenigen Wochen, lobte Matthäus, der 1,95-Meter-Hüne sei "so etwas wie ein weiterer Neuzugang" für den BVB. "Jetzt kommt es auf seine Leistung an."