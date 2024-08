Schlechte Nachrichten für Bayer Leverkusen

Federico Gambarini, dpa

Nach OP: Leverkusener Exequiel Palacios fällt einige Wochen aus

Double-Sieger Bayer Leverkusens muss mehrere Wochen auf Exequiel Palacios verzichten.

Der Argentinier hatte sich während der Copa América am Knie verletzt und war in der Heimat operiert worden. Palacios hatte mit Argentinien die Titelverteidigung bei der Südamerika-Meisterschaft geschafft. Der Mittelfeldspieler war am vergangenen Wochenende planmäßig aus seinem Urlaub nach Leverkusen zurückgekehrt.

Der 25-Jährige absolviert nun ein Rehaprogramm. Mit einer sportlichen Rückkehr sei etwa in vier Wochen zu rechnen, hieß es.