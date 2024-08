Ende der Leidenszeit? So plant der HSV mit Glatzel

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Bis zuletzt trainierte Robert Glatzel nur individuell

Der Hamburger SV feierte am vergangenen Freitag mit dem 2:1-Auswärtssieg beim Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln einen gelungenen Start in die neue Spielzeit in der zweiten Liga. Dabei fehlten dem HSV bei dem schwierigen Gastspiel beim Effzeh sogar seine beiden etatmäßigen Mittelstürmer fast komplett.

Neuzugang Davie Selke wurde beim Wiedersehen mit seinem Ex-Klub noch geschont, wurde von Cheftrainer Steffen Baumgart nach überstandenem Mittelfußbruch erst in der Nachspielzeit eingewechselt.

Platzhirsch und Top-Torjäger in der Sturmspitze der Rothosen war in den letzten drei Spielzeiten aber Robert Glatzel. Der amtierende Torschützenkönig der 2. Bundesliga fehlt schon seit Wochen mit einer Sehnenreizung im linken Unterschenkel und stand in Köln nicht einmal im Kader. Das könnte sich aber noch in der laufenden Trainingswoche ändern.

Wie es in einem Bericht der "Bild" vom Montagabend heißt, soll sich der 30-Jährige vor seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining des HSV befinden. Eine ernsthafte Alternative für das bevorstehende Heimspiel gegen Hertha BSC am kommenden Samstag (ab 20:30 Uhr) wird Glatzel dann aber wohl noch nicht sein.

HSV-Comeback für Mitte September anvisiert

Trotzdem wird die Rückkehr des Angreifers in Teamtraining als wichtiger Schritt auf dem Weg zum lang ersehnten Comeback angesehen.

Bis zuletzt konnte Glatzel nur individuell trainieren, fehlte praktisch während der gesamten Hochphase der Saisonvorbereitung bei den Übungseinheiten mit seinen Teamkollegen. Laut dem Zeitungsbericht deutet eine Rückkehrs ins Mannschaftstraining zum jetzigen Zeitpunkt darauf hin, dass Glatzel nach der Länderspielpause im September sein Pflichtspiel-Comeback für die Hanseaten feiern könnte.

Nach dem vierten Spieltag in der 2. Bundesliga steht die erste Länderspielphase der neuen Saison an, zwei Wochen später geht es mit dem Heimspiel der Hamburger gegen Jahn Regensburg weiter. Dann dürfte es für Glatzel wohl zum ersten Einsatz vor heimischer Kulisse in der neuen Spielzeit reichen.