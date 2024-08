Hertha BSC intensiviert Bemühungen auf dem Transfermarkt

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Fabian Reese steht Hertha BSC länger nicht zur Verfügung

Das Projekt Rückkehr in die Fußball-Bundesliga von Hertha BSC erlitt in der Vorbereitung auf die Saison 2024/25 einen empfindlichen Dämpfer, als Fabian Reese im Testspiel gegen Energie Cottbus nach einem üblen Einsteigen von Filip Kustic eine Verletzung am Innenband und Syndesmoseband im rechten Sprunggelenk erlitt. Der 26-Jährige wurde längst operiert, wird den Berlinern allerdings noch länger fehlen - nun will man in der Hauptstadt reagieren.

Mit einem 1:2 gegen den SC Paderborn setzte Hertha BSC am vergangenen Wochenende den Saisonstart in den Sand. Auch, da die Alte Dame offensiv schlicht zu wenig Gefahr ausstrahlte. Ein Umstand, der durchaus dem Fehlen von Fabian Reese anzukreiden ist. Der Linksaußen gehörte in der vergangenen Spielzeit mit neun Toren und 14 Vorlagen immerhin zu den herausragenden Akteuren der 2. Bundesliga.

Die "Sport Bild" berichtet nun, dass Reese seinen Farben noch "wochenlang" nicht zur Verfügung stehen wird, man in Berlin daher nun die Suche nach einem Ersatz deutlich intensiviert.

Demnach sondiert man den Markt bereits wochenlang nach einer Verstärkung, die für weniger als eine Million Euro zu bekommen ist. Nun soll diese Suche noch einmal angekurbelt werden.

Hertha BSC sitzt die Zeit im Nacken

Haken an der Sache: Um das nötige Kleingeld zu generieren, müssen Abnehmer für die Streichkandidaten Andreas Bouchalakis, Smail Prevljak oder Agustín Rogel gefunden werden. Konkretes Interesse gab es zuletzt dem Bericht zufolge allerdings nur für Rogel, der in Südamerika Begehrlichkeiten geweckt haben soll. Für Bradley Ibrahim und Bilal Hussein will Hertha zudem angeblich Leihklubs finden.

Zudem sitzt den Hauptstädtern die Zeit durchaus im Nacken: Am Samstag steht gegen den Hamburger SV das nächste schwere Duell in Liga zwei an, am vierten Spieltag muss man sich am 31. August beim 1. FC Kaiserslautern auf dem Betzenberg beweisen. An diesem Tag endet in Deutschland übrigens auch die Transferfrist. Ein Reese-Ersatz müsste bis dahin gefunden sein.