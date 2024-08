Kompany fordert Rekord-Saison des FC Bayern

IMAGO/Oliver Kaelke/DeFodi Images

Vincent Kompany hat mit dem FC Bayern viel vor

Mit Vincent Kompany als Trainer will der FC Bayern den Meistertitel in der Bundesliga zurückerobern. Der Belgier glaubt allerdings, dass dafür eine Rekord-Saison nötig wird.

"Ich denke, wir müssen uns auf eine weitere 90-Punkte-Saison der Konkurrenz einstellen. Das bedeutet für uns, dass wir 20 Punkte finden müssen, um Meister zu werden", sagte der 38-Jährige im Interview mit "bundesliga.com".

Allein auf eine Schwäche von Bayer Leverkusen zu hoffen, die in der letzten Spielzeit mit 90 Punkten den Rekordmeister entthront hatten, werde nicht reichen, so Kompany.

"Es wäre respektlos zu erwarten, dass sie es nicht noch einmal tun werden. Unsere Benchmark muss sein, über dieser Marke zu liegen", machte der neue Übungsleiter deutlich. Der aktuelle Punkterekord der Triple-Bayern von 2012/13 liegt bei 91 Zählern.

Die ambitionierte Mission, die angeschlagenen Münchner in alte Höhen zu führen, schreckt den Nachfolger von Thomas Tuchel keineswegs ab.

FC Bayern macht Kompany nicht nervös

Dass in den letzten Monaten von allen Seiten auf die Spieler des FC Bayern eingeprügelt wurde, sei mit Blick auf die Titelmission sogar ein Vorteil, findet Kompany.

"Alle anderen lachen und machen sich lustig über diese Spieler, die so erfolgreich waren für viele Jahre. Ich erwarte da jetzt eine Reaktion. Und das ist ein spannender Zeitpunkt, um bei diesem Klub anzufangen", erklärte er.

Vom nervösen Umfeld an der Isar will sich der ehemalige Innenverteidiger gar nicht erst beeindrucken lassen. "Jede Schlagzeile ist letztlich ziemlich vorhersehbar. Wenn du am Tiefpunkt stehst und angreifbar bist, dann kommen sie und du musst zusammenrücken", gab sich Kompany mit Blick auf das große mediale Interesse entspannt.

"Du musst dich dann auf die eine Sache konzentrieren, die du selbst beeinflussen kannst: Das nächste Spiel zu gewinnen. Mit der Zeit, mit Talent und harter Arbeit, kommst du aus diesem Zyklus heraus", sagte der Ex-Nationalspieler.

Die Arbeit beim FC Bayern sei letztlich auch nichts anderes als bei seiner letzten Station, dem FC Burnley in der Premier League. "Bei großen Klubs kannst du dich mit Dingen beschäftigen, die um dich herum passieren. Aber auf Grundlage meiner Erfahrung sind es letztlich auch nur elf Spieler auf dem Feld gegen eine andere Mannschaft mit einem Ball und festen Regeln", so Kompany.