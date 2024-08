Stammplatz beim BVB? Sabitzer ist optimistisch

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Marcel Sabitzer rechnet mit viel Spielzeit beim BVB

Im Interview mit dem "kicker" schwärmte Marcel Sabitzer von Borussia Dortmund von seinem neuen Trainer Nuri Sahin, blickte auf die enttäuschende BVB-Saison 2023/2024 zurück und sprach über seine Chancen auf einen Stammplatz.

"Er fordert viel, er hat eine klare Idee, er weiß, was er will, er weiß, was er sehen möchte und was er nicht sehen möchte", sagte Sabitzer über Sahin und ergänzte: "Wenn ein Trainer mir vertraut, weiß er, was er von mir bekommen kann, dann werde ihn nicht enttäuschen. Mit Nuri am Steuer ist das Vertrauen auf jeden Fall da."

Der neue Coach habe eine "klare Vorstellung für die Spielweise", was Sabitzer als "sehr gut" empfand.

Laut dem Österreicher hat der Trainerwechsel einen positiven Einfluss auf den BVB. "Wir sind alle motiviert, wir blicken sehr positiv in die neue Saison und haben einen guten Kader. Wir wollen erfolgreich sein, wir streben nach dem Maximalen, und das muss auch unser Anspruch sein", so der 30-Jährige.

In der Spielzeit 2023/2024 erreichte Borussia Dortmund zwar das Champions-League-Finale, in der Bundesliga musste man sich aber mit Platz fünf zufrieden geben.

"Wir waren vergangene Saison oft zu schlampig. Das war nicht immer so, wie man das eigentlich von einer Dortmunder Mannschaft erwarten muss. Wir waren unsauber, wir haben viel zu viele Kontersituationen und damit offene Spiele zugelassen", zeigte sich Sabitzer selbstkritisch.

Der BVB sei zwischenzeitlich in ein Loch gefallen. Abläufe und Sicherheit waren laut dem Mittelfeldspieler nicht mehr vorhanden.

"Da tut man sich auch als Einzelner schwer", gab Sabitzer zu und merkte an: "Wir haben in der Liga auch nicht jedes Spiel schlecht gespielt, aber es gab immer mal wieder Dämpfer. Das darf nicht passieren, als Borussia Dortmund so passiv zu sein und gar nicht mehr offensiv zu denken. Das darf nicht unser Gesicht sein."

Mit Blick auf einen Stammplatz in der kommenden Saison gab sich Sabitzer optimistisch.

"Eine Sicherheit gibt es nie. Man muss sich das erarbeiten, man muss konstant seine Leistung bringen, und dann gibt es eine große Wahrscheinlichkeit zu spielen", so der Nationalspieler: "Und ich denke, dass ich Nuri im letzten halben Jahr und auch jetzt in den ersten Tagen ein gutes Bild abgegeben habe. Er weiß, was er von mir erwarten kann, und deshalb traue ich es mir natürlich zu, dass ich viele Spiele machen werde."

Zwar spreche der Coach viel von Rotation, "aber ich will immer jedes Spiel spielen. Das ist mein Anspruch", betonte Sabitzer.