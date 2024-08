Eberl kommentiert Müller-Rolle beim FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Müller ist das Urgestein im Kader des FC Bayern

Thomas Müller geht beim FC Bayern in sein letztes Vertragsjahr. Sportvorstand Max Eberl hat kurz vor dem Saisonstart über die Rolle der Vereinsikone gesprochen.

"Müller spielt immer", lautete einst das Credo von Ex-Trainer Louis van Gaal beim FC Bayern. Inzwischen ist Müller 34 Jahre alt und hat in München keinen Stammplatz mehr inne.

Nichtsdestotrotz ist der Routinier weiterhin wichtig. "Thomas ist kein schlechter Spieler, er ist vielleicht ein bisschen älter. Im Alter kann die Qualität aber auch gut sein und das wissen wir beim Thomas", wird Max Eberl von "Bild" zitiert.

"Vincent [Trainer Kompany, Anm.d.Red.] hat sich sehr viele Gedanken gemacht, was zu diesem Kader passt und zu den Spielern. Er hat eine gute Mischung gefunden. Es kommt solchen Spielern, die so schlau sind entgegen", führte der Sportvorstand aus.

Müller erzielte beim jüngsten Härtetest des FC Bayern gegen Tottenham Hotspur (3:2) den Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1.

Müller lässt Zukunft offen

Der Weltmeister von 2014 geht an der Säbener Straße in sein letztes Vertragsjahr. Dass er anschließend seine aktive Karriere beendet, steht aber keineswegs schon fest. "Der Fußball ist meine Liebe und meine Leidenschaft. Deshalb versuche ich, so lange wie ich kann weiterzumachen", erklärte Müller zuletzt in einem Video am Rande der Asienreise, das "Sky" veröffentlicht hat.

Müller war nach der Europameisterschaft im Sommer hingegen aus der deutschen Nationalmannschaft zurückgetreten. Er habe "großartige Siege" und "bittere Niederlagen" erlebt, sei "manchmal am Boden zerstört" gewesen, "um dann wieder aufzustehen". Er habe gegen "die besten Spieler der Welt" spielen dürfen: "An der Seite von fantastischen Mitspielern", erklärte der Ur-Bayer in einem Video.

Müller will in der anstehenden Saison nun mit dem FC Bayern angreifen und Meister Bayer Leverkusen vom Bundesliga-Thron stoßen.