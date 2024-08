BVB-Star blickt auf neue interne Konkurrenz

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Marcel Sabitzer (l.) und Pascal Groß spielen jetzt gemeinsam beim BVB

Bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist der Kampf um die Stammplätze für die neue Spielzeit voll im Gange. Durch den Trainerwechsel von Edin Terzic hin zu Nuri Sahin sowie die Neuverpflichtungen von Nationalspielern wie Waldemar Anton, Serhou Guirassy oder Pascal Groß müssen sich alle BVB-Stars neu empfehlen. Das gilt auch für Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer.

Der Österreicher dürfte dabei von seiner großen Stärke profitieren, auch nahezu allen Mittelfeld-Positionen einsetzbar zu sein, wie er auch selbst im Gespräch mit dem "kicker" betonte: "Ich bin sehr flexibel und kann nahezu alle Positionen von Sechs bis Offensive spielen. Deshalb denke ich, dass es variieren wird, mal offensiver, mal defensiver. Das Wichtigste ist, dass ich mich mit dem Fußball identifizieren kann. Der passt, und deshalb bin ich offen für alle Positionen."

Sabitzer wird in erster Linie mit Emre Can, Felix Nmecha, Salih Özcan und Pascal Groß um die Plätze in der Mittelfeld-Zentrale ringen. Beim Blick auf Neuzugang Groß vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion kam der 30-Jährige dabei regelrecht ins Schwärmen.

"Ich kannte ihn natürlich schon aus seiner Zeit in Ingolstadt, wo er sehr auffällig gespielt hat. Und in den Jahren in England hat er auch einen sehr guten Job gemacht", so Sabitzer über BVB-Neuzugang Groß, der zuletzt auch im deutschen EM-Aufgebot gestanden hatte.

Sabitzer sieht Flexibilität als große Stärke im BVB-Mittelfeld

Obwohl Groß durchaus für die gleiche Position im zentralen Mittelfeld infrage kommt, stellte Sabitzer die Unterschiede der beiden heraus: "Er hat ein anderes Profil. Er ist jetzt keine klare Sechs, auch kein klarer Achter, sondern irgendetwas dazwischen. Er will viele Ballkontakte, er ist sehr clever in der Positionierung und weiß sofort, wo der Ball hingeht, wenn er ihn bekommt."

Sabitzer, der in der abgelaufenen Rückrunde bei den Schwarz-Gelben neben seiner Laufarbeit und Präsenz auf dem Platz auch mit seiner Torgefahr aufgefallen war, hält auch eine BVB-Formation für denkbar, in der er gemeinsam mit Pascal Groß und dem wohl gesetzten Julian Brandt auflaufen könnte: "Jede Variation ist denkbar, das hängt davon ab, was der Trainer vorhat und gegen welchen Gegner was gefordert wird. Wir haben alle drei schon tiefere Positionen gespielt, alle drei schon höhere Positionen, da können wir uns anpassen."

In der letzten Spielzeit brachte es Sabitzer insgesamt auf 40 Pflichtspiele für Borussia Dortmund und erzielte dabei sechs Tore.