Ergreift dieser Youngster noch die BVB-Flucht?

Guille Bueno (r.) stand schon mehrfach im Profi-Kader des BVB

Seit drei Jahren spielt Guille Bueno nun schon bei Borussia Dortmund. Bislang kam er über einen Stammplatz in der U23 des BVB in der 3. Liga nicht hinaus. Im Profi-Kader der Dortmunder wird wohl auch in diesem Jahr wieder kein Platz für den Spanier sein.

In der Debatte, mit welchen Akteuren der Champions-League-Finalist denn nun in die neue Saison auf den Außenverteidiger-Positionen starten könnte, fiel sein Name praktisch gar nicht. Dabei ist Guille Bueno gelernter Linksverteidiger und somit genau auf der Position beheimatet, die beim BVB so häufig als unterbesetzt betitelt wurde.

Nach den Abgängen von Ian Maatsen (nach Leihe zurück zum FC Chelsea), Marius Wolf (ablösefrei in Richtung FC Augsburg) und Tom Rothe (ausgeliehen an Union Berlin) wird sich der 21-Jährige neue Hoffnung gemacht haben, in diesem Sommer den Sprung in den Dortmunder Profi-Kader zu schaffen.

Doch statt des Spaniers beriefen die Dortmunder Kaderplaner lieber den 18-jährigen Almugera Kabar in das Aufgebot von Cheftrainer Nuri Sahin. Bueno blieb erneut nur der Platz im Drittliga-Kader, startete dort bereits in der vorletzten Woche in die neue Saison.

65 Einsätze für den BVB II in der 3. Liga

So stabil der Linksfuß in der Dortmunder Zweitvertretung auch agiert - er kommt immerhin auf starke 65 Einsätze für den BVB II in der 3. Liga: Bei den Profis ist der Weg auch weiterhin versperrt für Bueno, der im Sommer 2021 aus La Coruna ins Ruhrgebiet gewechselt war. Die Bevorzugung von Junioren-Nationalspieler Kabar darf auch als Misstrauensvotum gegen ihn verstanden werden.

Dass der Youngster auch sein viertes BVB-Jahr in der Zweitvertretung ohne Perspektive auf die Bundesliga-Mannschaft angeht, erscheint mittlerweile unwahrscheinlich.

Über konkrete Anfragen für Bueno, der noch bis 2026 in Dortmund unter Vertrag steht, wurde zuletzt aber noch nichts Wesentliches berichtet. Seine Zukunftsfrage ist damit derzeit noch offen.