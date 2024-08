Süle packt über Gespräch mit Watzke aus

IMAGO/Guido Kirchner

Niklas Süle will mit dem BVB endlich Titel feiern

Bei Borussia Dortmund meist nur Ergänzungsspieler, den Sprung ins deutsche Aufgebot für die Europameisterschaft klar verpasst und körperlich weit von der eigenen Topform entfernt: Die Saison 2023/24 ist eine, die BVB-Verteidiger Niklas Süle sicherlich möglichst schnell aus seinem Gedächtnis streichen will. Nun hat der 28-Jährige Stellung bezogen und sich selbst in die Pflicht genommen.

Als der BVB in diesem Sommer auf den Trainingsplatz zurückkehrte, staunten die Beobachter nicht schlecht: Niklas Süle, in der Vergangenheit selbst in seinen besten Phasen nicht selten für seinen vorbildlichen Fitnesszustand bekannt, präsentierte sich austrainiert wie selten. "Ich habe gedacht: Mein Gott, wir haben einen neuen Spieler", offenbartet Klub-Boss Hans-Joachim Watzke Mitte Juli gegenüber der "Bild", dass auch er völlig überrascht von Süles Wandel war. Der Weg dorthin war allerdings kein leichter.

"Ich bin mit dem Ziel in diese Sommerpause gegangen, so etwas wie einen Niklas Süle 2.0 zu kreieren. Jetzt bin ich mental in einer Verfassung, in der ich lange nicht war. Ich bin mental und körperlich in einer Verfassung, in der ich wieder so richtig angreifen kann. Es war sehr hart. Es hat sich nicht einen Tag wie Urlaub angefühlt, aber wenn ich sehe, wie es mir jetzt geht, dann macht mich das glücklich und auch stolz", erklärte Niklas Süle im Interview mit "Sport1", dass er unbedingt das Ruder herumreißen wollte.

BVB-Führung nahm kein Blatt vor den Mund

Ausschlaggebend sei auch ein Austausch mit der Klubführung um Watzke gewesen, bei dem "niemand ein Blatt vor den Mund genommen" hat. Dieses hätte kaum besser verlaufen können und dafür gesorgt, dass Süle verstanden hat, dass er den Schalter umlegen muss.

Der mentale Tournaround wird auch in den Worten deutlich, die Süle für seine abgelaufene Spielzeit wählt: "Alles Dinge, für die ich mir ganz allein den Schuh anziehe. Ich hatte es nicht verdient, von Julian Nagelsmann für die EM nominiert zu werden. Die Entscheidung ist vollkommen verständlich und daran gibt es überhaupt nichts auszusetzen", so Süle, der sich selbst eine "Kacksaison" bescheinigt.

2024/25 will sich Süle, der unter anderem seinen Platz im Mannschaftsrat verlor, trotz großer Konkurrenz wieder in den Vordergrund spielen. Am Ende soll nach fünf Meisterschaften, zwei Pokalsiegen und einem Champions-League-Triumph mit dem FC Bayern endlich auch Zählbares mit dem BVB herausspringen. "Ich will dieses Jahr Meister werden! Das steht bei meinen sportlichen Zielen ganz oben", schließt Süle seine Ausführungen.