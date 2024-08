Medien: Ex-Schalke-Star hat neuen Klub gefunden

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Thomas Ouwejan (unten links) spielte drei Jahre lang auf Schalke

Die meiste Zeit seines Wirkens beim FC Schalke 04 von 2021 bis 2024 war Thomas Ouwejan Stammspieler, bestritt insgesamt 73 Partien in der Bundesliga und 2. Bundesliga für Königsblau. Nachdem sein Vertrag auf Schalke im Sommer aber nicht mehr verlängert wurde, war der Linksverteidiger bis zuletzt vereinslos. Jetzt hat er einen neuen Klub gefunden.

Wie das niederländische Portal "Voetbal International" vermeldete, soll sich Ouwejan mit NEC Nijmegen aus der Eredivisie auf eine Zusammenarbeit verständigt haben.

Laut dem Portal soll der 27-Jährige schon in Kürze den obligatorischen Medizincheck in Nijmegen absolvieren und im Anschluss daran als Neuzugang präsentiert werden.

Der Linksverteidiger kam im Sommer 2021 zunächst auf Leihbasis zum FC Schalke. Nachdem er in der Aufstiegssaison der Knappen auf der linken Außenbahn sowohl defensiv, als auch als Flankengeber und Torschütze in Erscheinung trat (starke elf Scorerpunkte), wurde er von den Gelsenkirchenern für zwei Millionen Euro Ablöse fest von Udinese Calcio verpflichtet.

Ouwejan kehrt in die niederländische Heimat zurück

Er galt in dieser Zeit als unumstrittener Stammspieler auf der linken Seite und wurde als einer der Publikumslieblinge auf Schalke gefeiert.

Schon in der Bundesliga-Saison 2022/2023 konnte Ouwejan an diese Leistungen aber nicht mehr anknüpfen und brachte es auch aufgrund von Verletzungsproblemen nur noch auf zehn Startelfeinsätze.

Nach der abgelaufenen Spielzeit 2023/2024 lief sein Kontrakt im Ruhrgebiet dann aus, Ouwejan konnte sich mit Schalke 04 nicht mehr auf eine weitere Zusammenarbeit verständigen.

Nun geht es für den ehemaligen niederländischen Juniorennationalspieler also zurück in die Heimat. In der Eredivisie spielte er einst für AZ Alkmaar und schaffte dort den Durchbruch als Profi-Fußballer. Sein bis dato letztes Spiel im niederländischen Oberhaus absolvierte er im März 2020.