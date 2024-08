Winter-Wechsel? Pläne von Goretzka enthüllt

IMAGO/Manfred Heyne

Leon Goretzka steckt beim FC Bayern in einer schwierigen Situation

Leon Goretzka ist beim FC Bayern aktuell außen vor. Die Münchner wollen den Mittelfeldmann wohl noch in der laufenden Transferperiode verkaufen. Doch der Spieler selbst hat offenbar ganz andere Pläne.

Laut "Sky" und "Abendzeitung" will Goretzka weiterhin beim FC Bayern bleiben.

"Sky" zufolge plant der 57-fache Nationalspieler, sich in München durchzubeißen. Goretzka soll demnach derzeit keine Gespräche mit anderen Klubs führen.

Der 29-Jährige will angeblich zunächst abwarten, ob er im Hinrunden-Verlauf unter Trainer Vincent Kompany noch wichtig wird. Sollte dies nicht der Fall sein, so würde ein Wechsel im Winter zum Thema werden, berichtet der TV-Sender weiter.

Leon Goretzka nicht im Kader des FC Bayern

Goretzka besitzt an der Säbener Straße ein Arbeitspapier bis 2026, aber aktuell keine sportliche Perspektive. Kompany verzichtete im DFB Pokal gegen den SSV Ulm (4:0) am Freitagabend auf den gebürtigen Bochumer im Kader. Laut "Sky" will der deutsche Rekordmeister den Routinier noch in diesem Sommer von der Gehaltsliste bekommen.

"Wir haben einfach einen sehr, sehr guten Kader. Die Spieler wissen, dass ihre Situation schwierig sein kann", sagte Sportvorstand Max Eberl angesprochen auf die Personalie Goretzka noch vor dem Anpfiff in Ulm im "ZDF": "Das haben wir ganz klar kommuniziert. Er hat einen Vertrag, Bayern München akzeptiert alle Verträge."

"Am Ende ist das nicht meine Entscheidung. Aus Spielersicht mag ich es sehr gerne, mit Leon auf dem Platz zu stehen. Es tut mir für ihn ein bisschen leid", meinte Teamkollege Joshua Kimmich nach dem Spiel über Goretzka. Letztlich sei er aber nicht derjenige, der die Entscheidungen treffe, so der Mittelfeldspieler.

"Er hat keine einfache Situation gerade", zeigte Thomas Müller ebenfalls Mitgefühl. Goretzka trainiere "wirklich exzellent", betonte der Ur-Bayer. "Leon ist einer von uns", so Müller.