Paukenschlag! Gündogan beendet DFB-Karriere

Ilkay Gündogan tritt aus der Nationalmannschaft zurück

DFB-Kapitän Ilkay Gündogan beendet seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft. Das gab der Profi des FC Barcelona am Montag bekannt.

"Liebes Fußballdeutschland, nach einigen Wochen Bedenkzeit bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es an der Zeit ist, meine Nationalmannschaftskarriere zu beenden", schrieb Gündogan bei Instagram.

Er blicke " mit sehr viel Stolz auf 82 Länderspiele für mein Heimatland zurück – eine Zahl, die ich mir so hätte niemals erträumen können als ich 2011 mein Debut für die A-Nationalmannschaft gegeben habe", so der 33-Jährige.

In dem Statement Gündogans hieß es weiter: "Mein Highlight war ganz klar die riesige Ehre, dass ich im vergangenen Sommer bei unserer Heim EM die Mannschaft als Kapitän anführen durfte! Uns ist nach all den Jahren zuvor gelungen, die Nation endlich wieder stolz zu machen – dass ich dabei einen Teil dazu beitragen konnte, macht mich sehr glücklich."

Er habe allerdings schon vor dem Turnier "in meinem Körper, aber auch in meinem Kopf eine gewisse Müdigkeit" verspürt, "die mich zum Nachdenken gebracht hat", teilte der Mittelfeldakteur mit. Er verwies in diesem Zusammenhang auch auf die zunehmende Anzahl der Spiele auf Vereins- und Länderspielebene.

Nationalmannschaft: Ilkay Gündogan will "Fan" bleiben

Gündogan betonte: "Ich werde dieser Nationalmannschaft definitiv weiterhin als Fan erhalten bleiben und hoffe sehr, dass gemeinsam der Aufwärtstrend fortgesetzt werden kann."

"Es war mir eine Ehre! Danke, Deutschland!", schloss er seine Botschaft.

Gündogan war im Herbst 2023 vom damaligen Bundestrainer Hansi Flick zum Kapitän ernannt worden und füllte das Amt auch unter Julian Nagelsmann während der Heim-EM in diesem Sommer aus.

Der frühere BVB-Profi absolvierte 82 Spiele für Deutschland und erzielte dabei 19 Tore.

Ilkay Gündogans Statement im Wortlaut:

"Liebes Fußballdeutschland,

nach einigen Wochen Bedenkzeit bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es an der Zeit ist, meine Nationalmannschaftskarriere zu beenden.

Ich blicke mit sehr viel Stolz auf 82 Länderspiele für mein Heimatland zurück – eine Zahl, die ich mir so hätte niemals erträumen können als ich 2011 mein Debut für die A-Nationalmannschaft gegeben habe.

Mein Highlight war ganz klar die riesige Ehre, dass ich im vergangenen Sommer bei unserer Heim EM die Mannschaft als Kapitän anführen durfte! Uns ist nach all den Jahren zuvor gelungen, die Nation endlich wieder stolz zu machen – dass ich dabei einen Teil dazu beitragen konnte, macht mich sehr glücklich.

Doch bereits vor dem Turnier verspürte ich in meinem Körper, aber auch in meinem Kopf eine gewisse Müdigkeit, die mich zum Nachdenken gebracht hat. Und die Spiele auf Vereins- als auch Länderebene werden nicht weniger.

Ich werde dieser Nationalmannschaft definitiv weiterhin als Fan erhalten bleiben und hoffe sehr, dass gemeinsam der Aufwärtstrend fortgesetzt werden kann – und dann spricht auch nichts dagegen, bei der WM 2026 zu den engsten Titelanwärtern zu zählen. Wir haben einen fantastischen Trainer, eine richtig starke Mannschaft und einen tollen Teamgeist.

Danke an alle Fans, Mitarbeiter, Trainer und Mitspieler, die mich auf diesem Weg begleitet haben.

Es war mir eine Ehre! Danke, Deutschland!"