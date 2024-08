Magath benennt Herausforderungen für Kompany

IMAGO

Vincent Kompany an der Seitenlinie des FC Bayern

Vincent Kompany startet in seine erste Saison beim FC Bayern. Die Erwartungshaltung in München ist groß, wie auch Felix Magath aus seiner Zeit an der Säbener Straße weiß.

"Von der ersten Spielminute an ging es um die Meisterschaft. Für mich um meine erste Meisterschaft, für den FC Bayern um die nächste Meisterschaft. Alles andere als der Titel kam nicht infrage", erinnerte sich Magath gegenüber "Sport Bild".

"Ich war auch geholt worden, weil die Mannschaft konditionelle Probleme hatte, ich sollte die Spieler auch fit machen. Sie waren mein Trainingspensum allerdings nicht gewohnt, deswegen waren die ersten Spiele auch nicht besonders gut", verriet die Trainer-Ikone.

Magath war 2004 vom VfB Stuttgart zum FC Bayern gewechselt. In seinen ersten beiden Saisons sprang jeweils das Double heraus. Im Januar 2007 war dann Schluss an der Säbener Straße.

FC Bayern: Ex-Trainer hofft auf Unterstützung für Kompany

Der 71-Jährige hofft für Kompany, dass dieser fortan die nötige Rückendeckung der Verantwortlichen erhält. "Spieler haben ein ganz sensibles Gespür dafür, wie es um die Autorität eines Trainers bestellt ist. Und wenn sie spüren, dass es ihnen etwas nutzt, wenn sie sich beschweren, zum Beispiel über angeblich zu hartes Training, dann tun sie das", sagte Magath.

Carlo Ancelotti habe "über seine Bayern-Zeit im italienischen Fernsehen erzählt, dass er das so noch nie erlebt habe und dass es das in Italien nicht gebe", führte der Ex-Bayern-Coach aus.

Kompany konnte sein erstes Pflichtspiel mit dem FC Bayern schon einmal erfolgreich bestreiten. Die Münchner wurden ihrer großen Favoritenrolle beim 4:0 gegen den Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm im DFB-Pokal gerecht. Der deutsche Rekordmeister gastiert zum Bundesliga-Start am Sonntagnachmittag (15:30 Uhr) beim VfL Wolfsburg. Auch Magath wird dann genau hinschauen.