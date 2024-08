Medien: BVB gibt Abwehr-Talent auf Leihbasis ab

IMAGO/Noah Wedel

Der BVB wird Guille Bueno wohl an den SV Darmstadt 98 verleihen

2021 wechselte Guille Bueno aus seiner spanischen Heimat zu Borussia Dortmund. Bei den Westfalen kam der Linksverteidiger bislang allerdings ausschließlich für die Drittliga-Mannschaft zum Einsatz. Nun bahnt sich offenbar an, dass das BVB-Talent in der kommenden Saison Spielpraxis in der 2. Bundesliga sammeln darf.

Seit drei Jahren spielt Guille Bueno nun schon bei Borussia Dortmund. Bislang kam er über einen Stammplatz in der U23 des BVB in der 3. Liga nicht hinaus. Im Profi-Kader der Dortmunder wird wohl auch in diesem Jahr wieder kein Platz für den Spanier sein.

Daher flüchtet der 21-Jährige laut "Sky" zum SV Darmstadt 98. Bei den hessischen Zweitligisten soll der talentierte Linksverteidiger Spielpraxis sammeln. Dafür wird Bueno für ein Jahr an den Bundesliga-Absteiger ausgeliehen, heißt es. Angaben zu einer Leigebühr oder einer Kaufoption macht der Pay-TV-Sender nicht.

Almugera Kabar erhält den Vorzug vor Guille Bueno

Nach den Abgängen von Ian Maatsen (nach Leihe zurück zum FC Chelsea, inzwischen bei Aston Villa), Marius Wolf (ablösefrei in Richtung FC Augsburg) und Tom Rothe (an Union Berlin verkauft) wird sich der 21-Jährige neue Hoffnung gemacht haben, in diesem Sommer den Sprung in den Dortmunder Profi-Kader zu schaffen.

Doch statt des Spaniers beriefen die Dortmunder Kaderplaner lieber den 18-jährigen Almugera Kabar in das Aufgebot von Cheftrainer Nuri Sahin. Bueno blieb erneut nur der Platz im Drittliga-Kader, wo er in den in den ersten beiden Spielen startete. Bei der 0:1-Niederlage gegen Arminia Bielefeld am zweiten Spieltag musste er jedoch bereits nach rund 30 Minuten ausgewechselt werden.

Einen Einsatz für die Profis konnte der flinke Linksfuß trotz guter Leistungen für die U23 bislang nicht verbuchen. In der letzten Spielzeit stand er aber zumindest einmal im Bundesliga-Kader. Bei Borussia Dortmund steht Bueno noch bis 2026 unter Vertrag.