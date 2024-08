Harry Kane wird Prestige-Auszeichnung verliehen

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Gewinnt Harry Kane vom FC Bayern auch in 2024/25 die Torjägerkanone?

Harry Kane wartet auf Mannschaftsebene weiterhin auf den ersten Titel seiner Karriere, auch im ersten Jahr beim FC Bayern sprang bekanntlich keine Silberware heraus. Auf persönlicher Ebene ist das anders.

Mittelstürmer Harry Kane vom FC Bayern erhält eine prestigeträchtige Auszeichnung: Der Engländer wird mit dem Goldenen Schuh als Europas bester Torjäger der vergangenen Saison prämiert.

Kane hatte in der Spielzeit 2023/24 beeindruckende 36 Tore im deutschen Oberhaus erzielen und sich somit souverän vor Serhou Guirassy (28 Treffer) vom VfB Stuttgart (inzwischen Borussia Dortmund) die Torjägerkanone sichern können. Kein anderer Spieler in den europäischen Ligen hatte mehr Tore geschossen.

Der Preis für den besten Torjäger einer Saison wurde von 1968 bis 1991 vom französischen Fachmagazin "L'Équipe" vergeben. Seit 1997 zeichnet der Verband "European Sports Media" (ESM) den Top-Torschützen einer Saison mit dem Goldenen Schuh aus.

Die Preisvergabe findet am kommenden Dienstag (18:30 Uhr) im FC Bayern Museum in der Allianz Arena statt. Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen und Jörg Jakob, ESM-Präsident und Chefredakteur des "kicker" werden die Siegerehrung vornehmen.

Ex-Stuttgarter Guirassy vor Mbappé und Haaland

Harry Kane ist nach Gerd Müller (1970 und 1972) und Robert Lewandowski (2021 und 2022) erst der dritte Münchner, dem diese besondere Auszeichnung zuteil wird.

Den dritten Platz hinter Kane und Guirassy belegten in 2023/24 die beiden Superstars Kylian Mbappé (PSG, jetzt Real Madrid) und Erling Haaland (Manchester City). Beide hatten je 27 Tore in ihren Ligen erzielen können.

Kane geht nach der titellosen Vorsaison vor dem Bundesligaauftakt am Sonntag (15:30 Uhr) beim VfL Wolfsburg mit viel Hunger und großen Erwartungen in die neue Spielzeit. "Ich will weiter Tore schießen und dem Team helfen. Aber klar ist: Das Hauptziel ist es, Titel zu gewinnen! Wir müssen Bayern wieder dahin bekommen, Titel zu gewinnen", sagte der 31-Jährige der "Sport Bild".